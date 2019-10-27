Büyük Baskın filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Büyük Baskın konusu ne? Büyük Baskın oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Büyük Baskın filmi bugün saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak. TV'de ilk kez seyirciler ile buluşuyor. Büyük Baskın filmini izlemek isteyenler film hakkında araşırma yapıyor. Steven C. Miller'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Büyük Baskın filminde Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista ve Adrian Grenier gibi büyük isimler yer alıyor.

BÜYÜK BASKIN KONUSU NE?

Bir grup acımasız banka soyguncusu kusursuzca planlanmış bir banka soygununun ardından sırra kalem basmak üzeredirler, fakat soygunun hemen sonrasında yapılan incelemelerde suçun yoğunlaştığı kişiler içerisinde banka sahibi ve onun zengin müşterilerinin de parmağı olduğu anlaşılır. FBI ajanı Willis olayı araştırdıkça daha büyük bir komplonun olduğunu fark eder.

BÜYÜK BASKIN OYUNCULARI KİMLER?

Bruce Willis,

Christopher Meloni,

Dave Bautista

Adrian Grenier

BÜYÜK BASKIN NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Büyük Baskın, bugün saat (27 Ekim Pazar günü) saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.