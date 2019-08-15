Bursa'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 7 şüpheli gözaltına alındı
Bursa'nın bazı ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekipler, M.K, E.A, M.A, B.G, M.Ş.N, H.U. ve S.A'nın sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İnegöl, Gürsu ve merkez ilçelerdeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
AA
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