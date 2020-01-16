Bursa'da kaçak FETÖ hükümlüsü yakalandı
Orhangazi'de ekipler şüphelenip durdukları otomobilden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüyü yakaladı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İznik yolundaki kontrol noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan, eski SGK çalışanı İ.A. (58) bulundu.
Gözaltına alınan İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kanal İstanbul güzergahında CHP'lilerin çok ciddi arsalar kapattıkları iddia edildi
- FETÖ'den beraat eden EDOK eski Komutanı Metin İyidil gözaltına alındı
- Kapan-4 Mava Operasyonu başladı
- Kılıçdaroğlu tüzüğü devreye giriyor! Artık o karar verecek
- Libya konferansına Yunanistan davet edilmedi: Cezayir ve Kongo bile çağrıldı, ama Yunanistan yok!