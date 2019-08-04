Bursa Şehir Hastanesi nerede? Bursa Şehir Hastanesi açıldı mı?

Bursa Şehir Hastanesi nerede? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gündemde merak edilen konular arasında yerini alan Bursa Şehir Hastanesi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 16 Temmuz 2019 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan Bursa Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşiyor. Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi 1.355 yatak kapasiteli olacak. Hastane bünyesinde 6 farklı branş hizmet verecek.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?

Bursa Şehir Hastanesi, Bursa'nın Nilüfer İlçesi Doğanköy mevkiinde yer alıyor. Hastane toplamda 745 bin 365 metrekare arsa üzerinde 475 bin kapalı alana sahip.



BURSA ŞEHİR HASTANESİNDE HANGİ HİZMETLER SUNULUYOR?

Hastanede toplamda 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yatak kapasiteli çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi yer alıyor. Hastane bünyesinde kadın doğum çocuk hastanesi, kalp damar hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi yer alıyor.

Genel hastane 308, kadın doğum çocuk hastanesi 222, kalp damar hastanesi 271, onkoloji hastanesi 254, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi 100 yatak kapasitesine sahip.

16 Temmuz'da hasta kabulüne başlanan Bursa Şehir Hastanesi'nde 200 doğum gerçekleşti, 45 bin hasta ayakta, 6 bin hasta ise yatarak tedavi gördü.