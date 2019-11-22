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22 Kasım 2019 Cuma 11:37:31 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 11:38:48

Bursa merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 46 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ile askeri okullarla ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 46 kişinin Bursa'daki büfe telefonlarından örgütün mahrem imamlarınca ardışık periyodik olarak arandıklarını tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2 muvazzaf yüzbaşı, 7'si muvazzaf 9 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 14'ü muvazzaf 16 astsubay, 2'si muvazzaf 3 uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 15 öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Eskişehir, Antalya, Tunceli, İzmir, Muş, Muğla, Hatay, Mardin, Yozgat, Van, Hakkari, Malatya, Çankırı, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mersin'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin gözaltı işlemleri sürüyor.

(AA)

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