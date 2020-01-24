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24 Ocak 2020 Cuma 11:19:40 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 11:20:39

Burdur 3. Piyade Eğitim Tugayı nerede? Burdur nerede, Burdur haritası haberimizde

Burdur 3. Piyade Eğitim Tugayı nerede? Burdur nerede, Burdur haritası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Askerlik yerleri bugün e-devlet üzerinden açıklandı. Askerlik yeri Burdur olarak çıkanlar, gidecekleri tugay birliğinin nerede olduğunu araştırmaya başladı. Vatandaşlar Burdur'un haritada nerede yer aldığını da öğrenmek istiyor. Burdur 3. Piyade Eğitim Tugayı nerede, nasıl gidilir? Burdur nerede? sorularının yanıtı ve Burdur haritası haberimizde yer alıyor..

Burdur 3. Piyade Eğitim Tugayı nerede? Burdur nerede? merak ediliyor. Burdur haritası arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yer aldı. Askerlik yerleri bugün e-devlet üzerinden açıklandı. Askerlik yeri Burdur olarak çıkanlar, gidecekleri tugay birliğinin nerede olduğunu araştırmaya başladı. Vatandaşlar Burdur'un haritada nerede yer aldığını da öğrenmek istiyor. Burdur 3. Piyade Eğitim Tugayı nerede, nasıl gidilir? Burdur nerede? sorularının yanıtı ve Burdur haritası haberimiz içerisinde yer alıyor.

BURDUR NEREDE?

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Burdur Güneybatı Anadolu'nun “Göller Bölgesi” olarak tanımlanan kısmındadır. Kuzeyinde Ispartave Afyon ile komşu olan Burdur'un batısında Denizli, güney batısında Muğla, güneyinde ise Antalya illeri bulunmaktadır.

BURDUR HARİTA


BURDUR 3. PİYADE EĞİTİM TUGAYI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

a. Kara Yolu: 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Burdur’da bulunmaktadır. Burdur şehirlerarası otobüs terminaline her ilden ulaşım mevcuttur. Otobüs terminalinden 58’inci Piyade Eğitim Alayına şehir içi özel halk otobüsü ve taksi ile ulaşım mevcuttur. Birliğe olan mesafe 5 kilometredir. 

Otogar Tel.No.: 0 248 233 30 40 – 43. 

b. Demir Yolu: Demir yolu hattı bulunmakla birlikte çalışmalar sebebiyle demir yolu ulaşımı bulunmamaktadır. 

c. Hava Yolu: Isparta Havalimanı 35 km ve Antalya Havalimanı 140 km mesafededir. Ulaşım şehirlerarası otobüsler ile sağlanmaktadır. 

ç. Deniz Yolu: Deniz yolu ulaşımı bulunmamaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. Açık Adres : 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Merkez/Burdur
b. Telefon No. : 0 248 233 13 57-58-59
c. Belgegeçer No.: 0 248 234 45 58

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