Burcunuz bugün size ne söylüyor? 28 Eylül günlük burç yorumları sizlerle

Burcunuz bugün size ne söylüyor? 28 Eylül burç yorumlarında neler var? sorularının yanıtı arama motorlarında astroloji meraklıları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Astroloji tutkunları bugün burç yorumlarında neler olduğunu öğrenmek istiyor. Burçlar, kişiye sağlık, aşk, iş ve aile hayatı gibi birçok konuda fikir veriyor. Bugün burç yorumlarını okumak isteyenler, Askmoyra'nın 28 Eylül günlük burç yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabiliyor. İşte 28 Eylül günlük burç yorumları..



KOÇ 28 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün karşıt burcunda gerçekleşen Yeniayla birlikte; ikili ve ortaklı ilişkilerde yeni bir döneme başlıyor olabilirsin. Önümüzdeki günlerde şartları belirleyen sen olmasan da tepkini göstermekten kaçınmayacaksın. Kimi zaman değer yargını sorgulatan koşullar oluşsa da farkındalığın artarak şifalanıp, dengeni de en kısa zamanda bulabilirsin.

BOĞA 28 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; gündelik alışkanlıklarına yeni bir form kazandırarak, konforunu artıracak fırsatlarla karşılaşabilir, sağlığına da özen gösterebilirsin. Çalışma ortamında uzun süredir beklediğin pozisyon değişikliğinin gerçekleşmesi maddi beklentilerinin karşılanması mümkün. Sabah saatlerinde gergin ve aceleci olabilirsin.

İKİZLER 28 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; olumlu destekler sunan Yeniay; hayattan keyif almanı, çocuk beklentini ya da çocuğunla ilgili gelişmeyle karşılaşmanı, uzun vadeli bir ilişkiye başlamanı veya var olan ilişkini de revize etmene destek verecek görünüyor. İş birliklerinle yaratıcılığını ve becerilerini geliştirecek fırsatlar bulabilirsin. Sabah saatlerinde ani çıkışlara dikkat.

YENGEÇ 28 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; sabah saatlerinde yakınların ile yaşayabileceğin bir konu seni huzursuz kılabilir. Bugün gerçekleşen Yeniay ile birlikte; haftanın gerginliğini üzerinden atarak iş ve aile hayatında yeni girişimlerde bulunabilirsin. Yaşadığın yerle ilgili değişiklikleri istediğin düzene oturtabilir, koşullara farklı çözümlerle bakabilir, ebeveynlerinle zaman geçirebilirsin.

ASLAN 28 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; eleştirilere kulak asmadan, pratik zekânı kullandığında karlı işlere imza atabilirsin. Yeniay; kişisel gelişimine katkıda bulunacak eğitimlere katılmanı, yakınlarınla ya da sosyal medyada göz doldurucu konuların içinde bulunma konusunda destekliyor. Bu dönem yapabileceğin yazılı ve sözlü anlaşmalar beklediğinden daha avantajlı olabilir.

BAŞAK 28 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; Yeniay, gelir ve kazanımlarına yeni bir yön vermen, girişimde bulunman, yeteneğini farklı bir aşamaya getirmen ya da yenisini eklemen konusunda destekler sunabilir. İş birlikleri, ortaklıklar ya da ilişkiler aracılığıyla daha fazla para kazanabileceğin veya yatırımlarını değerlendireceğin başlangıçlar yapabilirsin. Konsantrasyonu kaybetmemelisin.

TERAZİ 28 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; burcundaki Yeniay önümüzdeki süreçte; cesaretle başlattığın girişimlerde kurallar koymana, yaşamına farklı bir yön çizmek için harekete geçmene, hayatında yeni bir dönemin başlamasına, diploması ve adalet duygunla hareket etmene olanak sağlayabilir. Sabah saatlerinde kendini yönsüz ve sıkılgan hissetsen de kısa sürede enerjin yükselecek.

AKREP 28 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; güne aklına koyduğun bir olayı eyleme dökme isteğiyle başlayabilirsin. Önümüzdeki süreçte; ruhsal gelişimin için zaman ayırabilir, kişisel farkındalığını artırabilir, yalnız kalmak ve hayata biraz mola vermek isteyebilirsin. Ayrıca zihninde oluşturduğun plan ve projeler için hazırlığa başlayabilir, yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde olabilirsin.

YAY 28 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; konsantrasyon gerektiren işlerinde cesur çıkışlar yapman mümkün ancak maddi içerikli konulara daha temkinli yaklaşmanda yarar var. Önümüzdeki süreçte; şans ve kısmet senden yana olurken var olan ideallerini şekillendirebilir veya hedeflerini yeni belirleyebilirsin. Kazanımlarını artırma çabalarının boşa çıkmadığını görebilirsin.

OĞLAK 28 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; duygu ve düşüncelerinde takıntılı ve inatçı olmanı gerektiren durumlar oluşabilir. Kariyerinde yeni bir döneme başlayabileceğin gibi anlaşmalar yapmak, fikir alışverişinde bulunmak ve sosyal iletişiminin artması toplum içinde daha tanınır olmanı sağlayabilir. Statünde değişim ve yenilikler oluşabilir.

KOVA 28 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün gerçekleşen Yeniay’la birlikte, görüş ve düşüncelerin önem kazanırken uzun yolculuklar, yüksek eğitim ya da medya ile ilgili konularda fırsat ve işbirliği alanın olabilir. Hukuksal konuların aydınlanırken, sana destek ve arabuluculuk yapabilecek insanlarla birlikte olabilirsin. Gün içinde maddi içerikli bir konuya tepkili olman olası.

BALIK 28 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; önümüzdeki günlerde ortaklıkların maddi yönüyle ilgili daha fazla beklenti içine girebilir, paylaşımlarda daha adil davranılması için harekete geçebilirsin. İçinde bulunduğun maddi ve manevi krizleri ilişkiler yardımıyla çözmen için fırsat bulabilirsin. Gün içinde partnerinden kaynaklı bir olay gerginlik yaratabilir.