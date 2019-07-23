Burç yorumlarınızda bugün neler var? 23 Temmuz günlük burç yorumları!

Astroloji meraklıları hergün burç yorumlarını araştırıyor. Günlük burç yorumlarına bakan kimseler bugün kendisini neler beklediği hakkında fikir sahibi olabiliyor. Burç yorumları günlük yaşantıda yaşanabilecek aşk, aile, sağlık, eğitim ve iş hakkında bilgiler veriyor. 23 Temmuz'da sizi neler bekliyor? Burç yorumlarınızda bugün neler var? sorularının yanıtı askmoyra'da yer alan haberde sıralanıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun yorumlarını aşağıdan okuyabilirsiniz.

KOÇ 23 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; oldukça hareketli bir gün geçirebilir, hayatını ilgilendiren konularda kararlar alabilir, girişimlerde bulunabilirsin. Mücadele ve engeller karşısında yılmadan cesaretle hareket edebilir, karşına çıkan ani fırsatları kullanabilirsin. Güneş’in de burç değiştirmesiyle yaşamdan daha fazla keyif alabileceğin bir sürece giriyorsun.

BOĞA 23 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün beklemediğin, kadersel gelişmeler seni bir anda harekete geçmeye zorlayabilir. Kendini yalnız hissetsen de cesaretini kaybetmeden girişimlerde bulunabilir, ani gelişen olaylar karşısında gizli stratejiler geliştirebilirsin. Önümüzdeki günlerde aile ve gayrimenkul konuları ağırlık kazanabilir.

İKİZLER 23 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; sürprizlere açık bir gündesin. Karşına çıkan fırsatlar hedeflerini gerçekleştirebileceğin adımlar atmanı sağlayabilir, farklı stratejiler çizebilirsin. Arkadaşlık ve aşk ilişkilerinde keyifli küçük mücadeleler yaşanabilir, seni mutlu edecek gelişmeler olabilir. Tatil planları yapabileceğin bir dönemdesin.

YENGEÇ 23 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; iş ve sosyal hayatında birçok işi bir arada halletmen gereken bir gündesin. Yoğun çalışma temposu içinde iş birliği içinde olduğun kişilerin baskı uygulaması gerilime yol açabilir. Ani gelişen olaylar kendine yeni bir yol çizmeni gerektirebilir, ekonomik konularla ilgili hırslarının arttığı bir süreçtesin.

ASLAN 23 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; Güneş’in burcuna geçmesiyle birlikte bütün dikkatleri üstünde toplayabilir, kişiliğini cesaretle ortaya koyabilirsin. Bugün görüş ve düşüncelerini ifade ederken fevri ve çatışmacı bir tavır sergilemekten kaçınmalısın. Ani gelişen olaylar farkındalığının artmasına ve fikirlerini savunmana neden olabilir.

BAŞAK 23 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; banka, sigorta, vergi, kredi, miras gibi konularda yaşanan ani gelişmeler krizlere yol açabilir. Ekonomik konularla ilgili anlaşmalar ve sözleşmelerde son dakika değişiklikleri olabilir. Bir taraftan da olaylar kadersel bir şekilde senin lehine ilerleyebilir, beklenmedik destekler alabilirsin.

TERAZİ 23 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; karşıt burcunda hareket etmeye başlayan Ay, ikili ilişkiler ve iş birlikleri aracılığıyla harekete geçebileceğine işaret etmekte. Karşındakilerinin beklenmedik tavırları seni yeni stratejiler çizmeye yöneltebilir ancak cesaretle hamle yaparak gereken uyum ve dengeyi sağlayabilirsin.

AKREP 23 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün çalışma ortamınızda dikkatli olmalı, birçok işi aynı anda yapmaya çalışırken baskı altında kalabileceğini dikkate almalısın. Ani gelişen olaylar karşına yeni fırsatlar çıkmasını sağlayabilir, gelirlerinin artmasına yol açabilir. Güneş’in burç değiştirmesiyle önümüzdeki günlerde iş ve sosyal hayatında canlanma olabilir.

YAY 23 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; romantik ilişkilerde ve çocuklarla ilgili konularda ani ve seni mutlu eden gelişmeler yaşanabilir. Bugün kendini fazla cesur hissedebilir, risk alarak aşırı davranışlar sergileyebilirsin. Güneş’in de burç değiştirmesiyle sosyal medyada ön plana çıkıp dikkatleri üstünde toplayabilirsin.

OĞLAK 23 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; karşındakilerin cesur ve iyimser vaatlerine şüpheyle yaklaşsan bile harekete geçmek ve risk almak isteyebilirsin. Ev, aile veya yaşadığın yerle ilgili yaşanan ani gelişmeler yeni stratejiler geliştirmeni gerektirebilir. Duygularını abartılı tavırlarla dışarı vurman, ilişkilerde çatışmalara yol açabilir.

KOVA 23 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; karşıt burcunda hareket etmeye başlayan Güneş, önümüzdeki günlerde ilişkilerden yana birçok fırsatla karşılaşabileceğine işaret etmekte. Bugün yazılı ve sözel iletişiminde çok cesur olabilir, düşüncelerini sakınmadan açıklayabilirsin. Ani yapılan bir planla küçük bir yolculuğa çıkabilirsin.

BALIK 23 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; ekonomik konularla ilgili ani ve hızlı kararlar alabileceğin, gelir gider dengeni korumakta zorlanacağın bir gündesin. Karşına çıkan fırsatlar beklenmedik kararlar almanı gerektirebilir. Gelecekle ilgili planlarını değiştirmek isteyebilir, enerjin yükseldiğinden abartılı tavırlar sergileyebilirsin.