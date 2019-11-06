"Bunu kabul edemeyiz"

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Meclis çıkışında habercilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günlerde Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınanlara ilşkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Arkadaşlar, kendisi de bir hukukçu olduğuna göre, KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Bugün (dün) zaten bir toplantımız var. Bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Tabii şık bir açıklama değil, kabullenmek de bunu doğru değil” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'YE PKK/PYD ELEŞTİRİSİ

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde operasyonların devam edip etmeyeceğine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: “Ne demek? Şu anda biliyorsunuz, bugün devriye çalışmaları yine devam ediyor. Ama biz Rusya ile mutabakatımız çerçevesinde bu devriye çalışmalarını yürütürken maalesef Amerika da bu terörist örgüt YPG/PYD ile ayrıca bir devriye görevini yapıyorlar kendilerine göre. Halbuki bunlar çekileceklerdi. Çekilme kararını verdiler, çekilme kararını verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika'nın bu terör örgütleriyle yapılmasını neyle izah edeceğiz? Bunlar bizim mutabakatımızda yok. Durumdan vazife çıkarıyor, öyle şey olamaz.”

TRUMP'LA TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD'ye ziyaret konusunda bir karar verip vermediği sorulan Erdoğan, “Geçen söyledim, bakalım gitmeden önce bir kendileriyle telefon görüşmesi yapacağız, o telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim.” dedi. Telefon görüşmesinin zamanının sorulması üzerine Erdoğan, “Arkadaşlar irtibat kurmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN SAVAŞ UÇAĞI ALIMI

Başkan Erdoğan, “ABD F-35'leri vermediği takdirde Rusya'dan savaş uçağı alımı olacak mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bu kadar böyle çok hassas, ince niye çalışıyorsunuz? S-400'ü alırken bir yerlere sorduk mu? Sormadık, değil mi? Aldık mı, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız. Bütün mesele anlıktır. Çünkü burada bizim hakkımız var ve burada biz bir pazar değiliz. Biz bu konuda nasıl S-400'de kararımızı verip alımlarımız yaptıysak aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse bu noktada da gereken adımları atarız.”

FAİZ EN BÜYÜK ZULÜMDÜR

Ekonomideki iyileşmeye değinen Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Faizi düşürdükçe enflasyonun düşeceğini söyledim. 'Bu olduğu zaman büyüme hızlanır' dedim. Sistem değişince, Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisini de aldık ve böylece önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşımızla yola devam ettik, 'Faiz oranlarını düşüreceğiz' dedik. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları durdurur, istihdamı durdurur, üretimi durdurur, rekabet gücünüzü ortadan kaldırır ve sizin büyümenizi de engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti ve enflasyonda tek haneye düştük. Döviz kurunu da nispeten stabil hale getirdik.”

BİZİ ALDATAMAZSINIZ

Belirlenen güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu belirten Erdoğan, “Buralar arındırıldı laflarıyla bizi aldatamazsınız” dedi.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, belirledikleri güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu belirterek, “Bizi 'Teröristleri buradan çıkardık, buralar teröristlerden arındırıldı.' laflarıyla aldatamazlar. Buralar teröristlerden arındırılmış değil. Ne Tel Rıfat'ta ne de Münbiç'te halen teröristler oralardan çıkarılmış değil. Aynı şekilde Resulayn'ın doğusunda, güneyde yine teröristlerden bu bölgeler arındırılmış değil” dedi.

SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

“Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün, nasırlaşmış yürekler bu gerçekleri artık anlasın.” diyen Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Başkan Erdoğan, “Güvenli bölge sınırları ötesindeki teröristler de güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar düzenliyor. Bu duruma seyirci kalmayacağız” diye konuştu.

DEAŞ DENİLEN UCUBE

ABD'nin hazırladığı terör raporuna da tepki gösteren Erdoğan, “Siz YPG/PKK'yı terör örgütü olarak raporlarınıza yazmayınca, bu eli kanlı katiller ibra mı oluyor? Elbette hayır. Kendi elinizle kurduğunuz, ipinin de halen sizde olduğunu artık itiraf ettiğiniz DEAŞ denilen ucubeyle mücadele bahanesiyle katlettiğiniz yüzbinlerce masumun vebalinden kurtulamazsınız” ifadelerini kullandı. “Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün, nasırlaşmış yürekler bu gerçekleri artık anlasın” diyen Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasından önce, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda bayanlar kategorisinde altın madalya kazanan Sude Yaren Uzun Çavdar'la sohbet etti.

HAYAL KIRIKLIĞININ ETKİSİYLE ÇİRKİNLEŞTİLER

Erdoğan, Türkiye'ye karşı terör örgütleriyle iş tutan Batılı ülkelerin giderek hırçınlaştığını ve terbiyesizleştiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Amerika, Avrupa ve kimi Arap ülkelerinde bazılarının sabahı beklemeden darbecilere desteklerini ifşa ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, “Türkiye'nin Suriye gibi, Mısır gibi, Libya gibi bu tür olaylarla karşılaşınca yıkılacak bir ülke olduğunu sandılar. Milletimiz tüm bu hadiseler karşısında dimdik yanımızda durup, mücadelemize destek verince de hüsrana uğradılar. Bu hayal kırıklığının etkisiyle giderek hırçınlaştılar, terbiyesizleştiler, pervasızlaştılar” değerlendirmesinde bulundu.

NEDEN SAKLADINIZ?

Türkiye'nin, her meselesini diplomasiyle, diyalogla, karşılıklı nezaket ve anlayışa dayalı müzakereyle çözmeyi prensip edinmiş bir ülke olduğuna dikkati çeken Başkan Erdoğan, 1999 yılında Amerika'ya sığınan terörist başı Feto'nun, o günden bu güne Amerika'da niye tutulduğunu, Türkiye mahkemelerinin verdiği 90'ı aşan dosyayı bunlar gördükleri halde Feto'yu orada neden sakladıklarını da sordu.

FETO BİR PROJEDİR

Erdoğan, “Bu, bulunmayan bir hintkumaşı değil. Demek ki burada başka projeler var. Şu anda bu terörist başı Feto, bir projedir. Bir proje olarak da şu anda Amerika'da 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır. Ama öbür taraftan biz de bir şey olduğu zaman, 'Bunu bize gönderin.' Kusura bakmayın” dedi.

ÜNİVERSİTELİLERE KREDİ MÜJDESİ

Yılbaşından itibaren krediler 550 lira olacak. Yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira verilecek.

Partisinin grup toplantısında üniversite öğrencilerine bir müjde vermek istediğini söyleyen Başkan Erdoğan, 2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi veya bursunun 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacağını açıkladı. Erdoğan, “Hatırlarsanız bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. 45 liradan şimdi 550 TL'ye çıkıyor. Nereden nereye?” dedi. Öğrenim kredisi rakamlarının da ocak ayından itibaren yüksek lisansta 1.100 lira, doktorada 1. 650 lira olarak uygulanacağına işaret eden Erdoğan, yeni öğrenim kredisi ve burs rakamlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.