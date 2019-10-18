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18 Ekim 2019 Cuma 16:11:51 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 16:12:48

Bulgaristan'dan Zorunlu Göçün 30'uncu Yılı Anma Programı

YTB Başkanı Abdullah Eren, "Bulgaristan'dan 1989 yılı zorunlu göçüyle Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın hem 30 yıl önceki bu hadise nedeniyle bir araya gelmesi, hem de bu elim hadiseyi anmak için etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) tarafından, Türk vatandaşlarının Bulgaristan'dan göçünün 30'uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) düzenlenen "Bulgaristan'dan Zorunlu Göçün 30'uncu Yılı Anma Programı"na zorunlu göçe tabi tutulan vatandaşların yanı sıra çok sayıda dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, anma günlerinin kendileri için çok önemli olduğunu, dünyanın çeşitli bölgelerinde aynı acılara maruz kalmış soydaşları andıklarını söyledi.

Eren, Balkanlar meselesinin Türkiye'de siyaset üstü bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Balkanlar coğrafi olarak Türkiye'ye çok yakın ve orada hala soydaşlarımız var. Balkan meselesini sürekli gündeme getirmemiz lazım çünkü bizler sessiz kaldığımızda, başımıza neler gelebilir hep birlikte şahit olduk. YTB olarak Kırım-Tatar sürgününün 75'inci yılı gibi programları düzenledik, Ahıska programını da düzenleyeceğiz. Bulgaristan'dan 1989 yılı zorunlu göçüyle Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın hem 30 yıl önceki bu hadise nedeniyle bir araya gelmesi hem de bu elim hadiseyi anmak için etkinlikler yapıyoruz." diye konuştu.

Eren, bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Bal-Göç Genel Başkanı Veli Öztürk de Bulgaristan'dan zorunlu göçle gelen Türklerin hukuki hakları konusunda yaptıkları çalışmalardan bahsederek, bu tarz acıların bir daha yaşanmaması için çaba göstereceklerini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da anma töreninde birer selamlama konuşması yaptı.

Törende ayrıca YTB tarafından hazırlanan Bulgaristan'dan zorunlu göçü anlatan kısa filmin gösterimi yapıldı ve dönemin tanıklarından Sabri İskender o dönem yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Programa ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Dönmez, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

(AA)

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