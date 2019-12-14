Bulgaristan'dan AB'ye Türkiye sitemi: Onları bu oyunun içine sokan siz değil misiniz?
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB liderler zirvesinde düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'ne (AB) sitem ederek, "Güney Akım’ın iptali Türkiye’yi temel gaz dağıtıcılardan biri yapmadı mı? Türkiye’yi bu oyunun içine sokan siz değil misiniz?" ifadelerini kullandı
AB liderler zirvesi nedeniyle Brüksel’de bulunan Borisov, düzenlediği basın toplantısında, “Dün yine sert tepki verdim, çünkü meslektaşlar tekrar Türkiye konusunu gündeme getiriyor” dedi.
"TÜRKİYE'Yİ BU OYUNA SİZ SOKTUNUZ"
Borisov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlara dedim ki, tamam, peki Güney Akım’ın iptali Türkiye’yi temel gaz dağıtıcılardan biri yapmadı mı? Türkiye’yi bu oyunun içine sokan siz değil misiniz? Çünkü eğer bugün Güney Akım olsaydı, AB Komisyonu’nun elinde Bulgaristan-Ukrayna aracı olurdu. Ama şimdi üçüncü aktör ortaya çıktı, Türkiye. Ve bunu biz yaptık, Avrupa Birliği yaptı”.
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