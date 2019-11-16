Bülent Arınç’ın kızı Ayşenur Arınç Yeter ve damadı Ekrem Yeter trafik kazası geçirdi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın kızı, damadı ve torunları trafik kazası geçirdi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yeter, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaza, Yozgat’ın Aydıncık İlçesi Baydiğin Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın Tokat’ta Kardiyolog olarak görev yaptığı öğrenilen damadı Doç. Dr. Ekrem Yeter, kızı Ayşenur Arınç Yeter ve çocukları Mehmet Akif, Şamil ve Zeynep Reyyan Yeter’in içerisinde bulunduğu otomobil Ankara’ya giderken kaza yaptı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yeter ailesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kazayı duyan Vali Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı hastaneye gelerek bilgi aldı.
İHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye'den oyun bozan hamle
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kıbrıslı kardeşlerimizin bugünlere gelmesi kolay olmadı
- Projeleri bir bir iptal eden İmamoğlu, dış borçlanma yetkisi olmadığı halde Londra'da kredi arıyor!
- MSB: 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
- Türkiye'den çok önemli S-400 ve F-35 açıklaması: Bugün itibariyle çalışmalara başladı