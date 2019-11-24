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24 Kasım 2019 Pazar 10:03:21 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 10:06:05

Bugün Öğretmenler Günü mü? 24 Kasım Öğretmenler Günü resimli mesajlar sizlerle

Bugün Öğretmenler Günü mü? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Yurtta tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlamak ve sosyal medya hesabından paylaşmak isteyen herkes resimli kutlama mesajlarını araştırıyor. Öğretmenler Günü ile ilgili en anlamlı, en güzel kutlama mesajları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü resimli mesajlar haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü resimli mesajlar..

Bugün Öğretmenler Günü mü? araştırılıyor. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bugün de o günlerden biri.  Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün oluyor. Öğretmenler Günü; öğretmenin toplumdaki yeri, rolü, önemi ve değerini anlamak, öğretmeni bulunması gereken yüce yerine oturtmak için kutlanıyor. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlamak ve sosyal medya hesabından paylaşmak isteyen herkes en güzel resimli kutlama mesajlarını araştırıyor. Öğretmenler Günü ile ilgili en anlamlı, en güzel resimli kutlama mesajlarını sizler için derledik.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

24 Kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI

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