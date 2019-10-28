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28 Ekim 2019 Pazartesi 08:03:00 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 08:03:50

28 Ekim Pazartesi hastaneler tatil mi? Bugün hastaneler kaça kadar açık?

Bugün hastaneler açık mı? 28 Ekim Pazartesi hastaneler tatil mi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Buna göre Cumhuriyet Bayramı bugün 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Peki, bu uygulamaya hastaneler de dahil mi? İşte merak edilen soruların yanıtı..

Bugün hastaneler açık mı? 28 Ekim Pazartesi hastaneler tatil mi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Buna göre Cumhuriyet Bayramı bugün 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Peki, bu uygulamaya hastaneler de dahil mi? Hastanede işi olan vatandaşların merakla araştırdığı soruların yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI?

Bugün (28 Ekim Pazartesi günü), resmi tatil öğleden sonra başlıyor. Dolayısı ile bugün hastaneler öğlene kadar hizmet veriyor.

28 EKİM PAZARTESİ HASTENELER TATİL Mİ?

28 Ekim Pazartesi günü yarım gün resmi tatil olduğundan hastane ve eczaneler saat 13:00'e kadar hizmet verecek. Ancak Acil Servis ve nöbetçi ezcaneler 24 saat boyunca hizmetlerini sürdürmeye devam edecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ 

Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. 

29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Aynı gece bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır.

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