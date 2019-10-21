Geçtiğimiz hafta ekranlarda yayınlanmayan ve merakla araştırılan Çukur dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İzleyiciler "Bugün Çukur dizisi var mı? Çukur hangi kanalda, hangi günler?" sorularının yanıtını araştırıyor. 4 Ekim Show TV yayın akışında Çukur dizisi yer almamıştı. Çukur izleyicileri, dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Çukur dizisi izleyicileri 2 haftalık aradan sonra heyecanla yeni bölümün yayınlanmasını bekliyor. Çukur dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte Çukur dizisinin yayın gün ve saati..

BUGÜN ÇUKUR DİZİSİ VAR MI?

Geçtiğimiz hafta Çukur dizisi, Show Tv ekranlarında yayınlanmadı. Sevilen dizi milli maç sebebi ile ekrana gelmedi. A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile Stade de France'da kritik bir karşılaşmaya çıktı. Çukur, bugün yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

ÇUKUR HANGİ KANALDA, HANGİ GÜNLER VAR?

Çukur dizisi, Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Çukur her hafta Pazartesi günü saat 20:00'de izleyicileri ile buluşuyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçti. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım geldi. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalıştı. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürdü. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklendi.