Ay tutulması için geri sayım başladı. Büyük bir heyecanla beklenen Parçalı Ay tutulması 16 temmuzu 17 temmuza bağlayan gece 00.30 sularında yaşanacak. Parçalı ay tutulmasına saatler kala Bugün ay tutulması var mı? Parçalı ay tutulması nedir, Türkiye’den izlenebilecek mi? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Parçalı Ay Tutulması tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Bu tutulma Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Parçalı ay tutulmasına dair tüm merak edilenler haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

BUGÜN AY TUTULMASI VAR MI?

Parçalı ay tutulması 16 Temmuz saat 21:43’te başlayacak ve saat 03:18’e kadar sürecek.

TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Ülkemizden en net saat 00:31’de seyredilebilecek. Parçalı Ay Tutulması tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Bu tutulma Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya'nın arkasını dolanıp gölgesine girdiğinde Ay tutulması olur. Ay tutulmaları sadece dolunay evresinde gerçekleşir, Ay yüzeyini süpüren bir karanlık disk gölgesini görülür, bu dünyanın gölgesidir.

Tutulmanın olabilmesi için, Ay’ın, Dünya etrafındaki yörüngesiyle, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin kesişim yerlerini belirleyen düğüm noktalarında veya bu noktalar civarında (dolunay safhasında) bulunması gerekir.

Ay, Dünya etrafında yılda yaklaşık 12 kez dolanır. Dolayısıyla, eğer Ay’ın yörünge düzlemi Dünya’nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Ay tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum böyle değildir. Ay’ın yörünge düzlemi ile Dünya’nınki arasında yaklaşık 5 9′ lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay’ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Ay tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda hiç Ay tutulması olmayabileceği gibi, en çok üç Ay tutulması meydana gelebilir.

Tam, parçalı ve kısmi olmak üzere üç tip Ay tutulması vardır. Bir Ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için Dünya ile Ay'ın yörüngelerinin düğüm noktalarında veya düğüm noktalarına çok yakın konumda olmaları gerekir. Aksi durumda düğüm noktalarının yakınlığına göre parçalı ya da kısmi tutulma gözlenir. Ay'ın uzaklığının tutulmaya etkisi ise, Ay ne kadar Dünya'ya yakınsa tutulma sürelerinin de o kadar artmasına sebep olur.