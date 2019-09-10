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10 Eylül 2019 Salı 09:12:00 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 09:12:59

Resimli aşure günü tebrik mesajları haberimizde! Aşure günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Aşure günü oruç tutmanın fazileti nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. 31 Ağustos tarihinde başlayan Muharrem ayının 10. günü aşure günü oluyor. Aşure günü, bugün 9 Eylül 2019 Pazartesi günü idrak edilecek. Bugünün aşure günü olduğu öğrenen Müslümanlar, sevdiklerinin aşure gününü tebrik etmek ve yakınlarına da aşure yapıp dağıtmak istiyor. Resimli aşure günü tebrik mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Aşure günü ibadetleri de aranan konular arasında yer alıyor.

Aşure günü oruç tutmanın fazileti nedir? sorusu gündemin en çok aranan başlıkları arasında yerini aldı. Resimli aşure günü tebrik mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen aşure gününde, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek ve aşure yapıp eş dosta dağıtmak isteyen kimseler, internette çeşitli konuları araştırıyor. Aşure günü ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor. Aşura günü ibadetleri ve tebrik mesajları ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, FAZİLETİ NEDİR?

Aşure günü oruç tutulabiliyor. Aşûra orucu Peygamber Efendimizin (asm) sünnetidir. Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

AŞURE GÜNÜ TEBRİK MESAJLARI

- Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah’a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

- Muharremin Onuncu gününe aşure günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Çünkü Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. Aşure gününüz mübarek olsun.

- Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

- Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

- Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

- Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

- Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

- Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

- Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

- Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

- Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve’l-Terhib 2/116)

- "Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) Aşure gününüz mübarek olsun.

- Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah' u Teâlâ o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir." (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer." (Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

- Sofralarımızda bolluk bereket lezzet, evlerimizde muhabbet ve sevgi saygının devamlı olması dileğimle Aşure günü kutlu mutlu olsun.

 

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