Bu zulme son verin

Koltuğa oturur oturmaz 5 bine yakın çalışanı kapı önüne koyarak işçi kıyımı yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimine tepkiler çığ gibi büyüyor. İBB iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinden çıkarılan emekçilerin Saraçhane’deki belediye binasının önündeki protestolarında 7. gün geride kaldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, belediye binasının önüne gelerek işçilerle görüştü ve taleplerini dinledi.

‘YANLARINDA OLACAĞIZ’

AK Parti olarak bugüne kadar kazandıkları belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermediklerini aktaran Kaya, “Sadece İstanbul’da değil, Bolu’da, İzmir’de, CHP’nin AK Parti’den aldığı bütün belediyelerde benzer işten çıkartmalar var. Hatta ittifakın aldığı farklı illerde de aynı şey söz konusu. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin dahi işten çıkarıldığı günleri yaşıyoruz. AK Parti olarak tüm Türkiye’de haksızca, hukuksuzca, adaletsizce işten çıkarılan bütün kardeşlerimizin hukuk mücadelelerinde yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

NAMUS SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Temennilerinin bu zulmün son bulması olduğunu belirten Kaya, “Seçim öncesi dönemde 16 milyonu kucaklayacağız diyen bir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı vardı. Yine CHP Genel Başkanı, ‘Hiçbir şekilde CHP’nin kazandığı yerlerde işten çıkartma olmayacak, namus sözü veriyorum.’ demişti. Ben bu namus sözü verenlere, 16 milyon insanı kucaklayacağız diyenlere sesleniyorum, bir an önce bu zulümlere son verin” dedi.