"Bu zulme dur deyin!"

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül’den bu yana Diyarbakır’daki il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, 20. günü geride bıraktı. Aile sayısı dün 45’e yükseldi. Oturma eyleminde yer alan anneler, dün il binasına giren HDP’lilere, “20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil” diyerek tepki gösterdi. Aileler, bu sırada “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Kahrolsun PKK” sloganları attı.

BİZLERE DESTEK VERİN

Güvenlik güçlerinin sakinleştirdiği ailelerden oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya, HDP il binasının penceresine ay yıldız desenli şal astı. Konya’dan gelerek 16 yaşındaki kızı Yasemin için oturma eylemine katılan anne Yıldız Ballı da tepkisini şöyle dile getirdi: “Selahattin Demirtaş, ‘Anamızsınız, bacımızsınız, kardeşimizsiniz’ diyor. Nerede bu kardeşlik, bacılık? Analar, bacılar, size sesleniyorum. Bu evlatları öyle kolay şartlarda büyütmedik. Annelerin bu zulme ‘dur’ deme zamanı geldi, geçiyor. Yeter artık, yüreğimiz yanıyor. Evladı kaçırılan herkese söylüyorum. Bizlere destek verin. Sizler de buraya gelirseniz çocuklarımızı oradan getiririz.”

HDP’LİLER İTİRAF ETTİ

PKK tarafından 2015’te Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaçırılan oğulları Emrah için Elazığ’dan gelerek, oturma eylemine katılan Bilal Avunan ise HDP’lilerin oğlunu kaçırdıklarını kabul ettiğini söyledi. Avunan, “Şırnak’ın Cizre ilçesinde HDP binasına gittim ve HDP’lilere oğlumu sordum. Onlar da bana, ‘Oğlunu götürdük, PKK’ya verdik’ dediler” diye konuştu.

Oturma eylemi yapan aileler, HDP’lilere tepki gösterip binaya Türk bayrağı desenli şal astı.