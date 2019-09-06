Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Suriye konusunda dünyaya önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin, sayıları 3 milyon 650 bini bulan Suriyeli sığınmacıya 8 yıldır ev sahipliği yaptığını kaydeden Erdoğan, şimdi İdlib tehdidinin bulunduğunu söyledi.Bunun dışında, Afganistan’dan gelenlerin bulunduğunu anımsatan Erdoğan, “Bir taraftan geliyor, bir taraftan geri gönderiyoruz. Bunlar var ama bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Onu da söyleyeyim” diye konuştu.

KUSURA BAKMAYIN, KATLANAMAYIZ

“Farklı yer nedir? Böyle oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız” ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Yani ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın bir yere kadar bu işe katlandık, katlanıyoruz. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Bu insanlara bu tür zulme, kusura bakmayın biz vesile olamayız.

SİZE DE NASIL TAŞINIRMIŞ GÖRÜN

Siz de bakalım nasıl taşınırmış bunu bir görün. Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere bugün buradan söylüyorum dünyadan olması gereken desteği alamadık, almak için de bunu yapmak zorunda kalabiliriz. Bunu söylüyorum. Tabii bu işleri yoluna koyana kadar biz bu desteğimizi vermeye devam edeceğiz.”

VERİLEN SÖZLERİ TUTMADILAR

Batı’nın sığınmacılar konusunda verdiği sözleri tutmadığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “Biz Batı’daki bazı ülkelerin yaptığı gibi 50 tane, 100 tane, 200 tane mülteciye ancak kapı açabilenler değil, tam aksini yaptık. Bize şimdi bazı yerlerde bunlar teşekkür ediyorlar vesaire... Teşekkür edilen olmak da hiçbir destek vermeseler bile bizim için büyük bir onurdur. Şu ana kadar bizim yaptığımız harcamalar 40 milyar doları buldu. Verilen sözlerini bunlar tutmadılar. Biz ise verseler de vermeseler de bu adımı atmaya devam edeceğiz.” Erdoğan, “Hedefimiz ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizden en az bir milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir” dedi.

FIRAT’IN DOĞUSUNA SEYİRCİ KALAMAYIZ

Geçmişteki tecrübelerin kendilerini ihtiyatlı davranmaya ittiğine dikkati çeken Başkan Erdoğan, Güvenli Bölge oluşturulması konusunda, “Tüm gelişmeler bizim istediğimiz güvenli bölgeyle muhataplarımızın kafasındaki güvenli bölge arasında çok ciddi farklar olduğunu gösteriyor. İdlib tarafında milyonlarca yeni sığınmacı tehdidiyle karşı karşıya bulunan Türkiye’nin, Fırat’ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma şansı yoktur” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Geçtiğimiz günlerde de ifade ettiğim gibi, eylülün son haftasına kadar Fırat’ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Bunu Amerikalı dostlarımızla birlikte yapmak hepimiz için en ideal yoldur ama böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam, kendi imkanlarımızla bu işe başlayacağız. Gerekirse dostlarımızdan alacağımız desteklerle yeni şehirler inşa ederek bu bölgeyi Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getirmektir. Önümüzdeki günler ve aylar bu çerçevede vereceğimiz büyük mücadeleyle geçecektir.”

TEHDİTLER BİZE GERİ ADIM ATTIRAMAZ

Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de kimse hakkımızdan bizi mahrum etmeye kalkamaz” dedi.

AK Parti Genel Merkezi’nde il başkanlarına hitap eden Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları karşısında AB’nin yaptırım kararı almasına ilişkin, “Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, geri adım attıramaz, tam tersine sadece yürüdüğümüz yoldaki kararlılığımızı perçinler” ifadelerini kullandı.

3’ÜNCÜ GEMİ DE GELEBİLİR

Türkiye’nin şu anda iki sondaj, iki de sismik araştırma gemisiyle bölgede faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Erdoğan, 3’üncü sondaj gemisinin de gelebileceğini söyledi. Erdoğan, “Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın hakları var. Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var. Bütün bu haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız” diye konuştu.

ARTIK SİSTEMDEN GERİYE DÖNÜŞ YOK

Erdoğan, “CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geriye dönüş yoktur” diye konuştu.

Konuşmasında CHP’yi sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, “Milli meselelerin günlük siyasetin tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiğini bunlara bir türlü öğretemedik. Milletin safında yer almak varken artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti. Bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar” dedi.

İMTİYAZLARINI KAYBETTİLER

Erdoğan, yeni yönetim sistemiyle milletin geleceği ve demokratik hakları adına büyük kazanımlar elde ettiğini, siyasetin vesayet karşısında belirttiği konuşmasında, “CHP’nin yeni sistemden hazımsızlık duymasının nedeni, sistemin getirdiği işte bu büyük demokratik dönüşümdür. CHP ve şürekası imtiyazlarını kaybettikleri için bu kadar rahatsız oluyorlar. Ancak CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geriye dönüş yoktur” dedi.