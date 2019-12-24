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24 Aralık 2019 Salı 14:56:35 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 15:01:05

Bu yıl ilk kez sergilenen Kaplan'ın ilk teslimatı yarın

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS arasında imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 2 adet Kaplan paletli tip tanksavar aracı, proje takvimine uygun şekilde yarın güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS arasında imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi'nde ilk teslimat yarın yapılacak.

Bu kapsamda 2 adet Kaplan paletli tip tanksavar aracı, proje takvimine uygun şekilde güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.

Bu yıl gerçekleştirilen 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergilenen Kaplan, proje kapsamında zorlu performans ve atış testlerinden başarıyla geçti. Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan ve yurt içinde üretilen tanksavar füzeleri, muharebe etkinliğini artıracak şekilde, özel geliştirilen tanksavar kuleleriyle zırhlı araçlara entegre edildi.

2021 YILINDA 260 ARACIN TAMAMI TSK'YA TESLİM EDİLECEK

Projeyle paletli ve tekerlekli tipte toplam 260 tanksavar sistemi kullanıma sunulacak.

FNSS, Türkiye'nin "yeni nesil tank avcısı" Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip, Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak geliştirdi. Araçların taşıdığı tanksavar kulesine Kornet-E ve ROKETSAN'ın OMTAS füzesi başarıyla entegre edildi.

Paletli ve tekerlekli araçların seri üretimlerinin 2021'de tamamlanması ve 260 aracın tamamının Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

KAPLAN, BENZERLERİ ARASINDA EN MODERNİ

Paletli tanksavar aracı Kaplan, ana muharebe tanklarıyla ortak hareket yeteneğine sahip, otomatik şanzımanlı, yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olarak tasarlandı. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Kaplan, dünya ordularındaki benzerleri arasında en moderni olmakla birlikte, mayın ve zırh korumasına sahip, düşük ağırlığı sayesinde farklı görevlerde de kullanılabilecek bir platform olarak dikkati çekiyor.

(AA)

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