Bu ne hal Başkan! Muğla can çekişiyor

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinde liste başında yer alan ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Muğla’nın içler acısı durumu vatandaşları isyan ettirdi. Tüm gözler CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e çevrildi. 2013 yılından bu yana hiçbir yatırım yapılmayan ve kapasitesinin misliyle fazlasıyla hizmet verdirilen Muğla’daki atık su tesisi iflas etti. Şehrin talebini karşılayamaz hale gelen tesisin, evsel atık ve deterjan içeren pis suyu, arıtmadan körfeze gönderiliyor.

BÖLGEDE HASTALIK RİSKİ ARTTI

Temizlenmeden denize karışan kirli su, milyonlarca vatandaşın sağlığı için tehlike alarmı veriyor. Yaşanan ‘alg patlaması’ yani körfezdeki suyun renginin değişimi endişeyi katbekat artırıyor. Tehlikenin boyutuna dikkat çeken uzmanlar, pis su nedeniyle oluşan kötü kokunun, tatil cenneti Fethiye’yi de kısa süre içinde etkisi altına alacağına dikkat çekti. Gerekli önlemlerin alınmamasının ardından, son yıllarda kirliliğin en üst seviyeye yükseldiği Fethiye’nin dünyaca meşhur plajlarında deniz suyu kalitesi “kötü” kategorisine girdi. Her geçen gün büyüyen çevre felaketi bölgedeki vatandaşları ve turizmcileri çileden çıkardı.

VATANDAŞLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bölge halkı, CHP’li Muğla Belediyesi’ne ve Başkan Gürün’e isyan etti. Dört dönemdir Muğla’yı yönetmesine rağmen en ufak bir katkı sağlayamayan Gürün’e tepki gösteren vatandaşlar, ‘Adeta turizmi baltalamaya çalışıyor’ dedi. 20 yılda şehre tek bir çivi bile çakmadığı için eleştirilerin odağındaki CHP’li başkana istifa çağrısı yapıldı. Yaşanan bu çevre felaketinin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen Gürün daha önce 2 milyon liralık ‘makam aracıyla’ ülkenin gündemine gelmişti.

UTANMADAN YALAN SÖYLEDİ

Muğlalıların ve bölge halkının, yaşanan çevre felaketini izlemekle yetindiği için eleştirdiği CHP’li Başkan Osman Gürün, yaptığı açıklamalarıyla tepkilerin bir kat daha artmasına neden oldu. Skandal bahanelerin arkasına sığınan Gürün, kirliliğin ‘tarımsal ilaçlama’ nedeniyle yaşandığını ileri sürdü. Bilimsel olarak imkânsızı savunan CHP’li başkanın sözlerini uzmanlar da yaptıkları açıklamalarla çürüttü. Bile bile yalan söyleyen Gürün herkese “Pişkinliğin bu kadarı” dedirtti.

ORMANLAR ÇÖP İÇİNDE

CHP’li Başkan Gürün'ü, uzun yıllardır hizmetten mahrum bıraktığı şehir, bir süre önce de çöp dağlarıyla Türkiye’nin gündemini gelmişti. Muğla'nın Datça ilçesinde belirlenmiş bir moloz dökme alanı olmadığından, tüm atıklar Kargı Deresi başta olmak üzere ormanlık alanlara bırakılıyor. Milyonlarca turistin ziyaret ettiği turizm cennetindeki dere kenarları ve ormanlık alanlar çöplüğe dönmesine rağmen CHP’li belediyenin kılını bile kıpırdatmaması tepkilere neden olmuştu.

KANALİZASYON SULARI FIŞKIRIYOR

Dünyanın gözünü çevirdiği ve turistlerin hayran kaldığı Türkiye'nin turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris’te, her cadde ve sokaktan kanalizasyon suları fışkırıyor. CHP’li belediye, yıllardır yaşanan kanalizasyon sorununa çözüm bulamıyor. Vatandaşlar bahçelerine ve evlerinin önüne yaptıkları kanalizasyon çukurlarında atıklarını biriktirmek zorunda kalıyor. Gürün altyapı çalışmalarını gerçekleştirmeyince halk, ücret ödeyerek özel vidanjörlerle atıklarını boşalttırıyor. Bodrum ve Marmaris’teki kanalizasyon kokusu, çevrede nefes almayı zorlaştırarak çekilmez bir hal almasına neden oluyor.

1.3 MİLYONLUK MAKAM ARACI

SKANDAL BAŞKANIN LÜKS TUTKUSU

İzmir'de CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un skandalları bitmek bilmiyor. Göreve başlamasının ardından Uygur, tasarruf bahanesiyle 425 işçinin görevine son verdi. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Efe’yi müdür yardımcısı kadrosuyla 7 bin lira maaşla işe aldı. Uygur, 7 yıllık özel şoförü Ali Yakupoğlu'nu da süper yetkiyle başkan yardımcısı yaptı. Skandallara doymayan CHP’li Başkan Uygur, belediyenin 150 bin lira değerindeki Volvo S80 marka makam aracını da beğenmedi. Uygur'un, onun yerine belediyeye 1. 3 milyon lira değerinde 2018 model BMW 7.30 marka lüks makam aracı aldığı ortaya çıktı.