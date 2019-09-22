Bu nasıl buluşma! CHP, HDP, FETÖ ve SP aynı çatı altında

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye’ye karşı kurulan karanlık ittifak Almanya’da yeniden sahaya çıktı. Başkent Berlin’de “Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayış” adlı konferans düzenlendi. Firari FETÖ’cülerin baş aktör olduğu konferansta Türkiye’nin terörle mücadelesine karşı duran akademisyenler, PKK’ya yakınlığı ile bilinen isimler katıldı.

SAADET DE KATILDI

CHP ve Saadet Partisi milletvekilleri aynı konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferanstaki moderatörlükleri de, PKK’nın Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sözde özerklik ilan ederek hendek-barikat terörünün yaşandığı dönemde devletin başlattığı süpürme operasyonlarına karşı bildiri imzalayan ve kendilerine “barış akademisyenleri” diyen isimlerin yapması dikkat çekti.

CHP, HDP, FETÖ ve SP AYNI ÇATIDA

Konferansa katılan ve katılım konusunda çağrıda bulunan isimler, Türkiye’ye karşı kurulan kirli ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıkardı. FETÖ’den firari olan Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, PKK’ya yardım-yataklık ile kuryelik yapmaktan ötürü hakkında dava açılan ve Almanya’ya kaçan Ferhat Tunç, firari FETÖ'cü Hayko Bağdat ve yönetmen Mustafa Altıoklar ile CHP’li milletvekili Ali Şeker, Saadet Parti (SP) milletvekili Cihangir İslam ve HDP milletvekili Mithat Sancar da konferansa katılarak konuşma yapan isimler arasında yer aldı.

SÖZDE AKADEMİSYENLER

Türkiye’yi uluslararası platformlarda zor duruma düşürmek için, hendek terörünün yaşandığı dönemde bildiri imzalayan ve sonrasında ihraç edilen sözde akademisyenler de konferansta boy gösterdi. Konferansa bildiriye imza atan, Nazan Üstündağ, Aslı Telli, Engin Sustam, Nil Mutluer, Pınar Şenoğuz, Selim Eskiizmirliler, Muzaffer Kaya ve Utku Sayan katıldı. HDP’li eski milletvekillerinin de katıldığı konferansa, PKK’nın Avrupa’daki uzantısı dernek ve federasyonlar ile Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün abisi Mustafa Sarısülük de katıldı.

ANA TEMA DÜŞMANLIK

Konferansın ana teması ‘Erdoğan düşmanlığı’ oldu. Katılımcıların çoğunluğu konuşmasında Erdoğan’a karşı geniş bir ittifak oluşturma çağrısı yaptı. Firari Can Dündar “17 yıldan sonra nihayet böyle geniş bir buluşmada bir araya geliyoruz” diye başladığı konuşmasına “Yeni bir dönemin inşası için çalışmamız gerekir. Bir yol haritasının oluşturulması gerekir. En geniş ortak bir paydada buluşulması gerekir” dedi. Dündar, bir web sitesi ile televizyon istasyonu kurulmasını önerdi.