Bu mu Ata’ya saygı!

Adana’da kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı’nda saat 08.30’da başlayan törende Vali Mahmut Demirtaş, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar yerini aldı. Ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar buradaki törene yetişemedi.

VALİ İZİN VERMEDİ

Karalar’ı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir temsil etmek istedi ancak Vali Mahmut Demirtaş buna izin vermedi. Bunun üzerine törende Karalar’ın yeri boş kaldı, Büyükşehir Belediyesi’nin çelengi de sunulamadı. Rize’nin Fındıklı ilçesinde ise CHP’li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun 30 Ağustos resmi programına, gömlek ve spor pantolonla katılması büyük tepki çekti.