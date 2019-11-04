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04 Kasım 2019 Pazartesi 11:10:33 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:50:55

Bu bir ulusal güvenlik sorunudur! "FETÖ'cüler Arınç’ın yatak odasına kadar girebiliyor"

Ersoy Dede, son yazısında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın etrafındaki FETÖ’cülere dikkat çekerek "Pardon da böyle önemli bir ismin hayatında, bu kadar çok Fetöcü olması bir ulusal güvenlik sorunu değil midir?" diye sordu.

Star yazarı Ersoy Dede, KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere sahip çıkan Bülent Arınç'a tepki gösterdi. Son yazısında Bülent Arınç'ın etrafının FETÖ'cülerle sarılmış olmasına dikkat çeken Dede, bu tehlikeli durumun ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirtti.

İşte yazıdan ilgili bölüm;

Arınç’ın Evindeki FETÖ’cü  

Bülent Arınç’ın etrafında ne kadar çok FETÖ’cü varmış.. Kendi anlattı.. Mesela evine temizliğe gelen bir hanım varmış. Daire başkanlığından atılmış.. Bir kadın daha.. Bunun da polis olan eşi ihraç edilmiş.. Sonra pazarda limon satmaya çalışırken limon tablası kafasına geçirilmiş biri.. Kırıkkale’den yumurta getirip satan bir genel müdür yardımcısı ve benzin istasyonunda pompacılık yapan bir Danıştay hakimi.. Bir de lokantada bulaşıkçılık yapan bir genel müdür.. Sayın Arınç’ın tek cümlede verdiği 10 örneğe bakacak olursak etrafında KHK’lılar dışında kimse yok gibi görünüyor. Pardon da böyle önemli bir ismin hayatında, bu kadar çok Fetöcü olması bir ulusal güvenlik sorunu değil midir?. Düşünsenize devletin ‘terör örgü- tüyle iltisaklı’ olduğu iddiasıyla kamu dairelerinin dışına attığı bir isim Arınç’ın yatak odasına kadar girebiliyor.. İşin bu tarafı biraz sorunlu gelmedi mi size de?

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