Bu akşam TV'de hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi akşamı yayın akışı
Bu akşam TV'de hangi diziler var? merak ediliyor. Bu akşam evinde dizi izlemek isteyenler arama motorlarında 28 Eylül Cumartesi akşamı yayın akışını araştırıyor. Diziseverler, hangi dizilerin yeni bölümlerinin, hangi dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu akşam dizilerin yanı sıra sevilen bir TV programı da ekranlara geliyor. Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1, Star TV yayın akışında hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 28 Eylül Cumartesi akşamı yayın akışında bulunan diziler haberimiz içerisinde yer alıyor.
Bu akşam TV'de hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi akşamı yayın akışı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1, Star TV yayın akışında hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu akşam dizi izlemek isteyen vatandaşlar akşam hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. 28 Eylül Cumartesi akşamı yayın akışında bulunan diziler haberimiz içerisinde sıralanıyor. İşte 28 Eylül Cumartesi akşamı yayın akışı..
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20:00'de SHREK: Sonsuza Dek Mutlu filmi yayınlanacak. 21:45'te Evlenmeden olmaz filmi ekranlarda olacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Tv'de bu akşam saat 20:00'de Benim Tatlı Yalanım yeni bölümü ile ekranlarda olacak. 00:15'te Kardeş Çocukları tekrar bölümü ekranlara gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV'de bu akşam saat 20:00'de Güven Bana programı yayınlanacak. 22:20'de Hercai'nin 14. bölümü ekranlarda olacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de saat 20:00'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü ile izleyicileri ile buluşacak. Saat 23:15'te Aşk Ağlatır tekrar bölümü yayınlanacak.
TRT1 YAYIN AKIŞI
Bu akşam TRT1'de Kalk Gidelim saat 20:00'de izleyicileri ile buluşacak. 00:15'te ise yeni dizi Benim Adım Melek tekrar bölümü ie yayınlanacak.
FOX YAYIN AKIŞI
FOX'ta bu akşam saat 20:00'de Bir Aile Hikayesi ekranlara gelecek. 00:15'te ise Efsana Aile yayınlanacak.
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