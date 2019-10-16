Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 16 Ekim Çarşamba TV yayın akışı haberimizde
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 16 Ekim TV yayın akışı yoğun olarak araştırılıyor. İzleyiciler, bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmlerin yayınlandığını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Kuzgun, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk dizileri yayınlamıştı. 16 Ekim Çarşamba Fox TV, ATV, Star TV, TRT 1 yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Bu akşam TV'de yayınlanan diziler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 16 Ekim Çarşamba TV yayın akışı..
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Dizi izleyicileri bu akşam hangi kanalda hangi dizinin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Kuzgun, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk dizileri yayınlamıştı. 16 Ekim Çarşamba Fox TV, ATV, Star TV, TRT 1 yayın akışında hangi dizilerin yer aldığı ise haberimizde yer alıyor. İşte 16 Ekim Çarşamba TV yayın akışı..
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de 20.00’da Kuzgun dizisi final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
20.00’da Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.
TV 8 YAYIN AKIŞI
Tv8'de saat 20.00'de MasterChef Türkiye yeni bölümü olacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D yayın akışına göre 20:00’de Afili Aşk ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV yayın akışında Yaparsın Aşkım programı yayınlanacak. Saati 20.00 olarak belirlendi.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20.00’de Benim Adım Melek dizisi ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de ise saat 20.00'de Kocan Kadar Konuş filmi yayınlanacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
- Bakan Çavuşoğlu: Yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz
- Son dakika haber: Başkomutan Erdoğan, teröristlere bu gece sonuna kadar mühlet verdi! Silahlarınızı bırakıp bölgeyi terk edin
- MHP lideri Devlet Bahçeli'den sakal mizahı
- KKTC belediye başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek