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16 Ekim 2019 Çarşamba 15:27:13 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:29:12

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 16 Ekim Çarşamba TV yayın akışı haberimizde

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 16 Ekim TV yayın akışı yoğun olarak araştırılıyor. İzleyiciler, bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmlerin yayınlandığını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Kuzgun, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk dizileri yayınlamıştı. 16 Ekim Çarşamba Fox TV, ATV, Star TV, TRT 1 yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Bu akşam TV'de yayınlanan diziler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 16 Ekim Çarşamba TV yayın akışı..

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Dizi izleyicileri bu akşam hangi kanalda hangi dizinin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Kuzgun, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk dizileri yayınlamıştı. 16 Ekim Çarşamba Fox TV, ATV, Star TV, TRT 1 yayın akışında hangi dizilerin yer aldığı ise haberimizde yer alıyor. İşte 16 Ekim Çarşamba TV yayın akışı..

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20.00’da Kuzgun dizisi final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

20.00’da Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek. 

TV 8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de saat 20.00'de MasterChef Türkiye yeni bölümü olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D yayın akışına göre 20:00’de Afili Aşk ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV yayın akışında Yaparsın Aşkım programı yayınlanacak. Saati 20.00 olarak belirlendi.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20.00’de Benim Adım Melek dizisi ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de ise saat 20.00'de Kocan Kadar Konuş filmi yayınlanacak.

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