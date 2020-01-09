Mucize Doktor hayranları dizinin yeni bölümünün ne zaman saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili olması nedeni ile Mucize Doktor'un yeni bölümü ekranlara gelmemişti. Bu hafta yine bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Peki, Bu akşam Mucize Doktor var mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. Mucize Doktor 17. bölüm fragmanında dizinin tarih bilgisi yer aldı.

MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM VAR MI?

Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam saat 20:00'de FOX ekranlarında yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.