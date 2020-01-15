Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün mü, ne zaman? sorularının yanıtı tüm Kuruluş Osman hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Diziler Ocak ayının ilk iki haftasında yılbaşı arası verdi. Kanallarda diziler yerine birbirinden iddialı filmler yayınlandı. Bu hafta başı itibari ile ise dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya başlandı. Kuruluş Osman izleyicileri de iki haftalık ara üzerine bugün yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek istiyor. 15 Ocak ATV yayın akışı haberimizde yer alıyor...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Dizinin heyecanla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman’ın elleri kolları bağlı işkence ediliyor ve kırbaçlanıyor. Şeyh Edebali Osman’ın hazine kadar değerli olduğunu vurguluyor. Aygül ile Bala Hatun karşı karşıya geliyor, Aygül Osman’ın kaçırılmasından Bala Hatun’un suçlu olduğunu söylüyor. Fragmanın sonuna doğru Şeyh Edebali ile Yannis karşı karşıya geliyor. Fragman Osman’ın “Allah-u Ekber” sözleriyle son buluyor.

15 OCAK ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

15 Ocak Çarşamba günü Atv’de saat 19.45’te Kupaya Doğru Programı başlayacak. Daha sonra 20.30’da Çaykur Rizespor – Galatasaray maçı başlayacak. Saat 22.45’te de Taşıyıcı 3 filmi izleyiciyle buluşacak.

6. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?