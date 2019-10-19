Bu akşam hangi diziler var? TV8, ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışı

19 Ekim Cumartesi günü TV8, ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışı haberimiz içerisinde yer alıyor. Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu akşam TV'deki dizi ve filmleri merak edenler arama motorlarında bu akşamki TV yayın akışını öğrenmek istiyor. Bu akşam Kalk Gidelim dizisi TRT1 ekranlarına gelecek. TV8'de ise O Ses Türkiye yeni bölümü ekranlara gelecek. Kanal D'de saat 20:00'de Hızlı ve Öfkeli 7 yayınlanacak. Diğer kanallarda hangi dizi ve filmlerin yayınlandığı haberimizde yer alıyor. İşte 19 Ekim TV yayın akışı..

19 EKİM TV YAYIN AKIŞI

KANAL D 19 EKİM YAYIN AKIŞI

Kanal D'de saat 20:00'de Hızlı ve Öfkeli 7 yayınlanacak.

SHOW TV 19 EKİM YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bu akşam saat 20:00'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk ekranlarda olacak.

TRT1 19 EKİM YAYIN AKIŞI

TRT1'de saat 20:00'de Kalk Gidelim dizisi ekranlara gelecek.

TV8 19 EKİM YAYIN AKIŞI

TV8'de saat 20:00'de O Ses Türkiye yeni bölümü ekranlara gelecek.

ATV 19 EKİM YAYIN AKIŞI

Kim Milyoner Olmak İster saat 20:00'de ATV'de yayınlanacak.

STAR TV 19 EKİM YAYIN AKIŞI

Star Tv'de saat 20:00'de Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek.