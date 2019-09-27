Bu akşam hangi diziler var? Cuma akşamı dizileri hangileri?
Bu akşam hangi diziler var? Cuma akşamı dizileri hangileri? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde evinde sevdikleri dizileri izlemek isteyenler takip ettikleri dizilerin günlerini ve saatlerini aratıyor. 27 Eylül Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1, Star TV yayın akışında hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Cuma akşamı dizileri haberimiz içerisinde yer alıyor.
Diziseverler, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümlerinin, hangi dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlanacağını merak ediyor. Bu akşam hangi diziler var? Cuma akşamı dizileri hangileri? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 27 Eylül Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1, Star TV yayın akışında hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Cuma akşamı dizileri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte bu akşam TV kanallarında yayınlanacak diziler..
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20:00'de Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanacak. 00:15'te Afili Aşk tekrar bölümü yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Güldür Güldür Show saat 20:00'de tekrar bölümü ile Show Tv ekranlarında olacak. 00:15'te Kuzey Yıldızı İlk Aşk tekrar bölümü ile ekranlarda olacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Tv'de saat 20:00'de yabancı sinema John Wick yayınlanacak. 22:15'te kaçıranlar için sinema fimi yeniden yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV ekranlarında bu akşam Hercai dizisi 14. bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. 00:20'de ise Sen Anlat Karadeniz'in 57. tekar bölümü ekranlara gelecek.
TRT1 YAYIN AKIŞI
TRT1'de saat 20:00'de Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanacak. 00:15'te Pelin Çift İle Gündem Ötesi yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
FOX TV'de bu akşam saat 20:00'de Her Yerde Sen dizisi ekranlarda olacak. 00:15'te Mucize Doktor'un tekrar bölümü yayınlanacak.
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