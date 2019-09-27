Diziseverler, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümlerinin, hangi dizilerin tekrar bölümlerinin yayınlanacağını merak ediyor. Bu akşam hangi diziler var? Cuma akşamı dizileri hangileri? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 27 Eylül Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1, Star TV yayın akışında hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Cuma akşamı dizileri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte bu akşam TV kanallarında yayınlanacak diziler..

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20:00'de Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanacak. 00:15'te Afili Aşk tekrar bölümü yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Güldür Güldür Show saat 20:00'de tekrar bölümü ile Show Tv ekranlarında olacak. 00:15'te Kuzey Yıldızı İlk Aşk tekrar bölümü ile ekranlarda olacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de saat 20:00'de yabancı sinema John Wick yayınlanacak. 22:15'te kaçıranlar için sinema fimi yeniden yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında bu akşam Hercai dizisi 14. bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. 00:20'de ise Sen Anlat Karadeniz'in 57. tekar bölümü ekranlara gelecek.

TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1'de saat 20:00'de Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanacak. 00:15'te Pelin Çift İle Gündem Ötesi yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV'de bu akşam saat 20:00'de Her Yerde Sen dizisi ekranlarda olacak. 00:15'te Mucize Doktor'un tekrar bölümü yayınlanacak.