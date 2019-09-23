Bu akşam hangi diziler var? 23 Eylül TRT, ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV dizileri

Bu akşam hangi diziler var? merak ediliyor. 23 Eylül 2019 TRT, ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV yayın akışı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sevilen dizilerin yeni bölümleri bugün de hayranları ile buluşuyor. Kanalların yayın akışlarına göre bugün Zalim İstanbul, Vuslat, Yasak Elma ve Çukur gibi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. İşte 23 Eylül TRT, ATV, Kanal D, Fox TV, Show TV dizileri..



TRT 1 YAYIN AKIŞI

23 Eylül'de TRT’de 20:00’da Vuslat dizisinin yeni bölümü ile yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

23 Eylül'de Show TV’de 20.00’da Çukur dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.

23 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

23 Eylül'de 20:00’da Kanal D ekranlarında Zalim İstanbul yeni bölümü yayınlanacak.

23 EYLÜL FOX TV YAYIN AKIŞI

23 Eylül'de 20:00’da Fox TV’de Yasak Elma yeni bölümü yayınlanacak.

23 EYLÜL STAR TV YAYIN AKIŞI

23 Eylül'de 20:00’da Çocuk dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

23 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

23 Eylül'de 20:00’da Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi ekrana gelecek. 22:00’de ise Canevim dizisinin tekrarı yayınlanacak.