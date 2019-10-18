Bu akşam hangi diziler var? 18 Ekim Cuma TV yayın akışı haberimizde
Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam TV'deki dizi ve filmleri merak edenler arama motorlarında bu akşamki TV yayın akışını öğrenmek istiyor. 18 Ekim Cuma TV 8, ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışında neler yer aldığı haberimiz içerisinde yer alıyor. Bu akşam TRT1'de Payitaht "Abdülhamid" dizisi yayınlanacak. TV8'de ise gişe rekorlar kıran Müslüm filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. Diğer kanallarda hangi dizi ve filmlerin yayınlandığı haberimizde yer alıyor.
Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam TV'deki dizi ve filmleri merak edenler arama motorlarında bu akşamki TV yayın akışını öğrenmek istiyor. 18 Ekim Cuma TV 8, ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışında neler yer aldığı haberimiz içerisinde yer alıyor. Bu akşam TV yayın akışına göre, Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölümü yayınlanacak. TRT1'de Payitaht "Abdülhamid" dizisi yayınlanacak. TV8'de ise gişe rekorlar kıran Müslüm filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. 18 Ekim Cuma TV yayın akışında yer alan diğer dizi ve filmler haberimizde..
TV 8 YAYIN AKIŞI
TV 8’de bu akşam Müslüm filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18 Ekim’de 20:00’da Payitaht "Abdülhamid" dizisi ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20.00’da Hercai dizisi ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de Her Yerde Sen dizisi 20.00’da yayınlanacak
STAR TV YAYIN AKIŞI
18 Ekim’de 20.00’da İyi Aile Çocuğu filmi yayınlanacak. 21:45’te ise Çocuk dizisi ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de saat 20:00'de Arka Sokaklar yeni bölümü ile ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20.00’da Güldür Güldür yayınlanacak.
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