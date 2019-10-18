Bu akşam hangi diziler var? 18 Ekim Cuma TV yayın akışı haberimizde

Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam TV'deki dizi ve filmleri merak edenler arama motorlarında bu akşamki TV yayın akışını öğrenmek istiyor. 18 Ekim Cuma TV 8, ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışında neler yer aldığı haberimiz içerisinde yer alıyor. Bu akşam TV yayın akışına göre, Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölümü yayınlanacak. TRT1'de Payitaht "Abdülhamid" dizisi yayınlanacak. TV8'de ise gişe rekorlar kıran Müslüm filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. 18 Ekim Cuma TV yayın akışında yer alan diğer dizi ve filmler haberimizde..

TV 8 YAYIN AKIŞI

TV 8’de bu akşam Müslüm filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18 Ekim’de 20:00’da Payitaht "Abdülhamid" dizisi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20.00’da Hercai dizisi ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de Her Yerde Sen dizisi 20.00’da yayınlanacak

STAR TV YAYIN AKIŞI

18 Ekim’de 20.00’da İyi Aile Çocuğu filmi yayınlanacak. 21:45’te ise Çocuk dizisi ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de saat 20:00'de Arka Sokaklar yeni bölümü ile ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20.00’da Güldür Güldür yayınlanacak.