Dizile geçtiğimiz hafta yılbaşı tatiline girdikleri için yeni bölümlerini yayınlamadı. İzleyiciler bazı dizileri 1 hafta bazı dizileri ise 2 hafta boyunca bekledi. Bugün diziler yeni bölümlerini yayınlayacak. İzleyiciler bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 13 Ocak Pazartesi dizileri hangileri? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 13 Ocak televizyon yayın akışını sizler için derledik. İşte 13 Ocak Pazartesi dizileri..

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ATV'de saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster ekranlara gelecek.

13 OCAK KANALD YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam Zalim İstanbul yeni bölümü ekranlara gelecek.

13 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün saat 20:00'de Çukur yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak.

13 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

Yasak Elma dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20:00'de FOX TV'de ekranlara gelecek.

13 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

TV8'de bu akşam Recep İvedik 4 sinema filmi yayınlanacak.

13 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

13 Ocak'ta Star'da bu akşam Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü olacak.

13 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI

Bu akşam TRT'de saat 20:00'de Vuslat dizisi ekranlara gelecek.