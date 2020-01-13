Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 13 Ocak Pazartesi dizileri hangileri?
Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 13 Ocak Pazartesi dizileri hangileri? sorularının yanıtı merak ediliyor. Dizile geçtiğimiz hafta yılbaşı tatiline girdikleri için yeni bölümlerini yayınlamadı. İzleyiciler bazı dizileri 1 hafta bazı dizileri ise 2 hafta boyunca bekledi. Bugün diziler yeni bölümlerini yayınlayacak. İzleyiciler bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. 13 Ocak televizyon yayın akışları haberimizde yer alıyor..
Dizile geçtiğimiz hafta yılbaşı tatiline girdikleri için yeni bölümlerini yayınlamadı. İzleyiciler bazı dizileri 1 hafta bazı dizileri ise 2 hafta boyunca bekledi. Bugün diziler yeni bölümlerini yayınlayacak. İzleyiciler bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 13 Ocak Pazartesi dizileri hangileri? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 13 Ocak televizyon yayın akışını sizler için derledik. İşte 13 Ocak Pazartesi dizileri..
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
Bu akşam ATV'de saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster ekranlara gelecek.
13 OCAK KANALD YAYIN AKIŞI
Kanal D'de bu akşam Zalim İstanbul yeni bölümü ekranlara gelecek.
13 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show Tv'de bugün saat 20:00'de Çukur yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak.
13 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI
Yasak Elma dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20:00'de FOX TV'de ekranlara gelecek.
13 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
TV8'de bu akşam Recep İvedik 4 sinema filmi yayınlanacak.
13 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
13 Ocak'ta Star'da bu akşam Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü olacak.
13 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI
Bu akşam TRT'de saat 20:00'de Vuslat dizisi ekranlara gelecek.
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