Bu acının tarifi yok
Tunceli’nin Ovacık kırsalında, PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşler, son yolculuğuna uğurlandı.
Ovacık’ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında, önceki gün Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşler hayvan otlatırken, PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Ayaz Güloğlu olay yerinde, kız kardeşi Nupelda ise askeri helikopterle kaldırıldığı Elazığ'daki hastanede yaşamını yitirdi.
MAÇOĞLU SESSİZ KALMIŞTI
Güloğlu kardeşlerin cenazeleri, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından, dün yakınları tarafından teslim alınarak Ovacık’taki Munzur Baba Cemevi'ne getirildi. Buradaki törene Vali Tuncay Sonel, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Maçoğlu, çocuk katili PKK'yı kınayan bir açıklama yapmadığı için büyük tepki çekmişti.
BİN KERE LANET OLSUN
Cenazede konuşan Alevi Dedesi Zeynel Batar, “Olaya sebebiyet verenlere bin kere lanet olsun. Bu masumlara kıyanlara lanet olsun” dedi. Batar’ın okuduğu ağıtın ardından cenaze namazı kılındı. Tören sırasında sık sık gözyaşlarına boğulan baba Ekber’le anne Cevriye Güloğlu, ayakta durmakta güçlük çekti. Vali Sonel, baba Güloğlu’nun koluna girerek teselli etmeye çalıştı. Namazın ardından Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler, Çakmaklı köyünde yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.
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