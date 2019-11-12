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12 Kasım 2019 Salı 16:33:41 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 16:35:09

BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı şartları neler? BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı başvuruları ne zaman?

BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı şartları neler? BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı başvuruları ne zaman? sorularının yanıtı gündemde güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez ve taşra teşkilatına yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alıyor. BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımına başvurmak isteyenler şartların neler olduğunu öğrenmek istiyor. BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez ve taşra teşkilatına yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alıyor. BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı şartları neler? BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı başvuruları ne zaman? merak ediliyor. BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımına başvurmak isteyenler başvuru sürecini öğrenmek istiyor. BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

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BTK 120 BİLİŞİM UZMANI YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI

BTK 120 Bilişim Uzmanı Yardımcısı alımı başvuruları 20 - 29 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Adayların;
a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (e-devlet çıktısı kabul edilir, denkliği olanlar denklik belgesini de ibraz etmelidir.),
c) KPSS sonuç belgesi
ile başvurularını 20 - 29 Kasım 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.


BTK 120 BİLİŞİM UZMANI YARDIMCISI SINAV ŞARTLARI

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 2019 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
ç) 2018 ve 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;

Sosyal bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile başvurduğu ilin kadro sayısının 20 katı,

Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile başvurduğu ilin kadro sayısının 20 katı,

Mühendislik alanında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile başvurduğu ilin kadro sayısının 20 katı aday arasına girmesi gerekmektedir.

Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir.
Adayların başvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.

Alanlar itibariyle başvuru yaptıkları ilin son sırasındaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.

SINAV VE DEĞERLENDİRME

Yazılı sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav; merkez teşkilatı için 21 - 22 Aralık 2019, taşra teşkilatı için 28 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.

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