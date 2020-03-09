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09 Mart 2020 Pazartesi 08:53:37 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 08:59:32

Brüksel’de kritik zirve! İşte AB'ye verilecek mesajlar

İdlib'de 34 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırından ardından Türkiye, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere kapılarını açma kararı almıştı. AB ülkeleri ile Türkiye bugün Brüksel'de kritik bir zirvede buluşuyor. Başkan Erdoğan, AB’yi mültecilerle ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıracak.

İdlib'de 34 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırından ardından Türkiye, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere kapılarını açma kararı almıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kararın ardından Avrupalı liderlerle üst üste telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş, bu görüşmelerin en önemli gündem maddesi İdlib'deki durum ve mülteci meselesi olmuştu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel da 4 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile görüşmüştü. Erdoğan, bu görüşmede, Türkiye'nin AB ile 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan bildirideki taahhütlerine uyduğunu, ancak AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti. Bu görüşmede AB ile Türkiye arasında uzun süredir ilerleme olmayan meselelerin ele alınacağı bir zirve fikri öne çıktı. Bu kapsamda bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ile AB ülkelerinin katılımıyla bir zirve gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Brüksel'e giderek zirve kapsamında AB liderleriyle bir araya gelecek.

GÜNDEM MADDESİ MÜLTECİ MESELESİ

Türkiye-AB zirvesinde 6 başlık öne çıkıyor. Zirvenin en önemli gündem maddesini mülteci meselesi oluşturacak. Başkan Erdoğan, Türkiye-Yunanistan sınırında Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere uyguladığı şiddetten duyduğu rahatsızlığı dile getirecek. Erdoğan, Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerine mülteciler konusunda uluslar arası yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapacak.

Başkan Erdoğan, AB liderlerine, özellikle mülteci meselesi konusunda AB'nin çifte standart uygulamaktan vazgeçmesi gerektiği mesajını verecek. Erdoğan, AB ülkelerinin çoğunun mülteci meselesine duyarsız kaldığını, bu konuda adil yük paylaşımı olması gerektiğine dikkat çekecek. Zirvede, mülteci anlaşması kapsamında verilen sözlerin yerine getirilmesinin yanı sıra, mülteciler için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak. Bu kapsamda AB'den Suriyeli mültecilere yönelik yapılacak mali yardım da ele alınacak. Türkiye'nin mültecilere yönelik uyguladığı açık kapı politikası da zirvede yeniden değerlendirilecek.

TÜRKİYE'NİN ONURUYLA OYNAMAYA KİMSENİN HAK VE YETKİSİ YOKTUR

Başkan Erdoğan, geçen hafta Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şöyle demişti: "Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık. Söz verdiniz bir yıl içinde 6 milyar avro Türkiye'ye verecektiniz. Onu da bize değil milli bütçeye değil, STK'lara vereceklerdi. Peki bunu verdiler mi, hayır. Bu ara görüşüyoruz 'Size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz ya? Bu akşam Sayın Başbakana da söyledim. Biz artık bu parayı da istemiyoruz dedim. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti onların vereceği parayı da bulur, üretir, harcar. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Zirvede ayrıca vize serbestisi, Gümrük Birliği güncellemesi, AB üyelik sürecinde yeni fasılları açılması konularının da ela alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile görüşmesi planlanıyor.

(Sabah Gazetesi)

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