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27 Ekim 2019 Pazar 11:00:04 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 11:01:39

Bozuk hindiyi soslayıp kuzu diye sattılar

Markette tarihi geçmiş ürünler restoranlara gidiyor. Bozuk hindi ve tavuklar soslanıp ilaca batırılarak kokusu temizleniyor, mönüye giriyor

Bazı gıda firmaları ve marketlerin son kullanma tarihi dolan ürünleri yeniden rafa koymak için hileye başvurması skandalının ikinci perdesini açıyor. Restoranlar, firmaların son kullanma tarihi geçmiş ürünlerini çok düşük fiyatlara satın alıyor. Tarihi geçmiş sucuk ve kaşar peynirleri, ucuz pizza satan restoranların mutfaklarında değerlendiriliyor. Günü geçtiği için kokmaya başlayan tavuklar ve hindiler özel bir ilaçlı sudan geçirilip, yeniden satışa sunuluyor ya da restoranlarda yemeklere katılıyor.

İLAÇLI SUYA BASTILAR

Sabah’ın haberine göre, kimi restoran hindi etini sosa batırıp, terbiyeleyerek kuzu eti diye mönüye koyuyor. Kokmuş tavuklar da ilaçlı bir suya basıldıktan sonra yemeklere giriyor. Bir restoran çalışanı, "Eski çalıştığım yerde, iade anlaşmalı olduğumuz firmalardan gelen tarihi geçmiş tavuklar çamaşır suyu gibi ilaçlı bir suyla yıkanıp yeniden işleme konuluyordu. Kokusu gittikten sonra yeni bir tarih basılıp tekrar satışa gönderiliyordu.” İtirafında bulundu. Başka bir restoran çalışanı ise günü geçmiş hindilerin sosa batırılıp, 'kuzu eti' diye mönülerine konulduğunu söylüyor.

KOKAN SUCUKLAR YENİDEN RAFTA

Bir sucuk firmasının çalışanı ise "Çalıştığım sucuk üretimi yapan firma dağıtım yaptığı marketlerde raf ömrü dolmuş, son kullanım tarihi geçmiş sucuk, sosisleri toplayıp fabrikada bunları yeni sucuklara karıştırıyor. Bu şekilde kokmuş sucuklar yeniden piyasaya sürüyor. İade sucukların üzerindeki zarları almamız isteniyordu. Biz de bu sucukların zarını sıyırıp tekrar yeni karışımlara ilave ediyorduk" diyor. Uluslararası bir market çalışanı ise kampanya günlerinde ellerindeki son kullanma tarihi geçen ürünleri yerel market zincirlerinden alarak üzerlerine kendi etiketlerini basıp sattığını anlatıyor.

TARİHİN SİLİNEMEZ OLMASI GEREKİYOR

Türk Gıda Kodeksi   Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'ne göre, gıda hakkında zorunlu bilgilendirme; kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek şekilde dikkat çekici bir yerde yapılır. Verilen bilgiler, diğer yazılı veya resimli unsurlar vasıtasıyla herhangi bir şekilde gizlenemez, kapatılamaz, bölünemez veya kesilemez. Ancak market raflarında pek çok ürünün üzerindeki tarih aseton yardımıyla rahatça silinebiliyor. Bunun dışında üzerinde hiç tarih yazmayan gıdaların satışı da devam ediyor. Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, rafta son kullanma tarihi dolmuş ürünleri kontrol görevinin markete ait olduğunu söyledi. Tüfekçi tarihlerin silinmesi konusundaki sorulara ise "Hiçbir büyük marka böyle bir işe girişmez" diye yanıt verdi.

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