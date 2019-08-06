06 Ağustos 2019 Salı 15:44:59 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 16:39:31
Boyabat Elekçam İşletme Şefliğine bağlı Koçak köyü mevkisinde orman yangını
Edinilen bilgiye göre saat 14.00 civarında Boyabat Elekçam İşletme Şefliğine bağlı Koçak köyü mevkisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını meydana geldi. Boyabat Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler bölgeye sevk edilirken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Boyabat Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler bölgeye sevk edilirken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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