Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var?

  • Bist 100
    105809
  • Dolar
    5,7615
  • Euro
    6,3399
  • Altın
    270,4670
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partililere tehdit Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partililere tehdit
Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak
Eş katili, kameraya yakalanmamak için kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş Eş katili, kameraya yakalanmamak için kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş
AK Parti'den Ali Babacan açıklaması: Babacan'ın açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil AK Parti'den Ali Babacan açıklaması: Babacan'ın açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti
'Mucize bitki' moringa oleifera hasadı tamamlandı 'Mucize bitki' moringa oleifera hasadı tamamlandı
Afet ve acil durum ekipleri her an göreve hazır Afet ve acil durum ekipleri her an göreve hazır
Kartalkaya yeni sezonu açmaya hazırlanıyor Kartalkaya yeni sezonu açmaya hazırlanıyor
Doğa turizminin gözdesi Kırklareli sonbaharda görsel şölen sunuyor Doğa turizminin gözdesi Kırklareli sonbaharda görsel şölen sunuyor
Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı
Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti
İstanbul'da hafriyat kamyonuna yüklü çamur, yolda ilerleyen otomobilin üstüne döküldü İstanbul'da hafriyat kamyonuna yüklü çamur, yolda ilerleyen otomobilin üstüne döküldü
Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız
Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var? Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var?
Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı
Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı
Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu
Sağlık Bakanı Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek Sağlık Bakanı Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek
'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis 'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için 'emojiler' kullanmış YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için 'emojiler' kullanmış
Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Kasım 2019 Çarşamba 11:48:11 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 12:22:26

Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var?

Balkanlar bölgesi iki gündür şiddetli depremlerle sarsılıyor. Bosna, Arnavutluk’ta yaşanan sarsıntıların ardından bu kez de Mora Yarımadası’nda 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Balkanlar’da yaşanan bu sarsıntılar Marmara’ya doğru mu geliyor? Prof. Dr. Ziyadin Çakır açıkladı.

Arnavutluk’ta meydana gelen 6,4 ve 5,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Kısa süre sonra Bosna Hersek de 5,4 ile sallandı. Bosna’da herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bugün ise Mora Yarımadası’nda 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi, akıllara “Deprem Marmara’ya doğru mu geliyor?” sorusunu getirdi.

“BEKLENEN MARMARA DEPREMİNİ ÇOK FAZLA ETKİLEMEZ”

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Mora Yarımadası’nda meydana gelen depremlerin sismik olarak dağılabileceğini belirtti. Çakır, “Yaşanan depremler, sismik olarak dağılabilir ama beklenilen Büyük Marmara depremini çok fazla etkilemez.” diye konuştu.

“KÜÇÜK DEPREM AKTİVİTESİ ARTABİLİR”

Bölgede yaşanan depremlerin doğal olarak küçük deprem aktivitesini artırabileceğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

“Bunların büyük bir deprem üreteceğini sanmıyorum. Çünkü dünyanın her yerinde büyük depremler oluyor. Dolayısıyla her deprem fayları etkilese, dünyanın her yerinde deprem olur.”

“MARMARA’DA 2’LİK YA DA 3’LÜK DEPREMLER ARTABİLİR”

Deprem dalgalarının çıkış noktalarından uzaklaştıkça etkilerinin azaldığını vurgulayan Çakır, “Etkisi azaldığı için de yakın mesafeyi etkiliyor. Çok büyük depremler dünyanın öbür tarafındaki depremlere çok fazla etki etmiyor.” sözlerini kullandı.

Yakın depremlerin büyük dalga boyuna sahip yüzey dalgalarını yakınlaştırdığını belirten Prof. Dr. Çakır, “Onların etkisiyle küçük depremler tetikleniyor. Marmara’da doğal olarak 2 ya da 3’lük depremler artabilir.” şeklinde konuştu.

“17 AĞUSTOS DEPREMİNİN ATİNA DEPREMİNİ TETİKLEDİĞİNE DAİR BİLİMSEL VERİ YOK”

17 Ağustos 1999’daki Gölcük depreminin 7 Eylül 1999’daki Atina depremini tetiklediği iddiaları ışığında son günlerde Balkanlar bölgesinde yaşanan depremlerin de Marmara’daki olası bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin konuşan Prof. Dr. Ziyadin Çakır, şunları ifade etti:

“17 Ağustos depreminin Atina depremini etkilediğine ilişkin bilimsel bir veri yok. Böyle bir söylem var, fakat bunu ispatlayan bir veri söz konusu değil.”

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ