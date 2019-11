Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var?

Arnavutluk’ta meydana gelen 6,4 ve 5,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Kısa süre sonra Bosna Hersek de 5,4 ile sallandı. Bosna’da herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bugün ise Mora Yarımadası’nda 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi, akıllara “Deprem Marmara’ya doğru mu geliyor?” sorusunu getirdi.

“BEKLENEN MARMARA DEPREMİNİ ÇOK FAZLA ETKİLEMEZ”

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Mora Yarımadası’nda meydana gelen depremlerin sismik olarak dağılabileceğini belirtti. Çakır, “Yaşanan depremler, sismik olarak dağılabilir ama beklenilen Büyük Marmara depremini çok fazla etkilemez.” diye konuştu.

“KÜÇÜK DEPREM AKTİVİTESİ ARTABİLİR”

Bölgede yaşanan depremlerin doğal olarak küçük deprem aktivitesini artırabileceğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

“Bunların büyük bir deprem üreteceğini sanmıyorum. Çünkü dünyanın her yerinde büyük depremler oluyor. Dolayısıyla her deprem fayları etkilese, dünyanın her yerinde deprem olur.”

“MARMARA’DA 2’LİK YA DA 3’LÜK DEPREMLER ARTABİLİR”

Deprem dalgalarının çıkış noktalarından uzaklaştıkça etkilerinin azaldığını vurgulayan Çakır, “Etkisi azaldığı için de yakın mesafeyi etkiliyor. Çok büyük depremler dünyanın öbür tarafındaki depremlere çok fazla etki etmiyor.” sözlerini kullandı.

Yakın depremlerin büyük dalga boyuna sahip yüzey dalgalarını yakınlaştırdığını belirten Prof. Dr. Çakır, “Onların etkisiyle küçük depremler tetikleniyor. Marmara’da doğal olarak 2 ya da 3’lük depremler artabilir.” şeklinde konuştu.

“17 AĞUSTOS DEPREMİNİN ATİNA DEPREMİNİ TETİKLEDİĞİNE DAİR BİLİMSEL VERİ YOK”

17 Ağustos 1999’daki Gölcük depreminin 7 Eylül 1999’daki Atina depremini tetiklediği iddiaları ışığında son günlerde Balkanlar bölgesinde yaşanan depremlerin de Marmara’daki olası bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin konuşan Prof. Dr. Ziyadin Çakır, şunları ifade etti:

“17 Ağustos depreminin Atina depremini etkilediğine ilişkin bilimsel bir veri yok. Böyle bir söylem var, fakat bunu ispatlayan bir veri söz konusu değil.”