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07 Eylül 2019 Cumartesi 08:55:30 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:57:04

Boş CV ile müdür oldu... Tekneden koltuğa

Beylikdüzü’nde ihale verdiği müteahhidi Kültür AŞ Genel Müdürü, emekli albayı İtfaiye Daire Başkanı yapan İmamoğlu, TÜSİAD eski başkanı Ümit Boyner’in oğlunu da Etkinlikler Müdürü yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nde organizasyon ihalelerini verdiği Serdal Taşkın’ı Genel Müdür olarak atadığı Kültür A.Ş.’ye Kültürel Etkinlikler Müdürü olarak TÜSİAD’ın eski Başkanı Ümit Boyner’in önceki evliliğinden olan oğlu Mithat Sinan Bolak’ı atadı. Atama, İBB İnsan Kaynakları birimi tarafından belediye personeline kurumsal e-posta yoluyla duyuruldu. Kültür A.Ş.’ye bağlı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün görev kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı farklı ilçelerdeki 20 kültür merkezinin yönetimi ve burada yapılacak sinema, tiyatro, konser, sergi, toplantı ve paneller gibi bütün kültürel etkinlikler giriyor. 

LÜKS YAŞAMI SEVİYOR 

Sinan Bolak, TÜSİAD eski Başkanı Ümit Boyner’in ünlü işadamı Cem Boyner’le evlenmeden önceki eşi Doğan Bolak’tan olan oğlu. Dedesi ise ünlü işadamı ve eski CHP Balıkesir milletvekili Aydın Bolak. Sinan Bolak, New York Üniversitesi’nde siyaset bilimi okudu, yaz tatillerinde CHP İstanbul İl Örgütü’nde staj yaptı. Mesleki kariyeri bulunmayan Bolak’ın adı daha çok sosyal medyada magazin konularında geçiyor. Bolak’ın sosyal medyada paylaştığı özel uçak kokpitinde, lüks restoranlarda ve ilginç kostümlerle çektiği fotoğraflar dikkat çekiyor.  

İTFAİYEYE ‘ALBAY’ ATAMIŞTI 

İmamoğlu, İtfaiye Daire Başkanlığı’na da 20 yıllık itfaiyecinin yerine 2010’da albay rütbesinden emekli olan, 2017’de CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’na getirilen, askerlik dışında İngiliz Dili ve Edebiyatı doktorası yapan Remzi Albayrak’ı atamıştı. Bu atama ‘liyakat’ tartışmalarını da beraberinde getirmişti. 

68 yöneticiye özel sağlık sigortası 

Seçim kampanyasında, geliri, yoksulluk sınırı altında kalan işsizlerin Genel Sağlık Sigortası Katılım Payı’nı İBB bütçesinden ödeyeceği vaadini veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk icraatına, İBB’nin üst düzey yöneticilerini özel sigorta kapsamına alarak başlamayı tercih etti. 68’i personel, 60’ı eşleri, 113’ü de çocuk olmak üzere 241 kişinin faydalanacağı Özel Sağlık Sigortası’nın bedeli ise İstanbullunun cebinden çıkacak. Her alanda tasarruf politikası uygulayacağını ileri süren CHP’li İmamoğlu’nun sözlerinin havada kaldığı, 10 Eylül 2019 tarihinde yapılacak  299466’nolu ihalenin detaylarında ortaya çıktı. Bedava süt, ücretsiz ulaşım, bedava ekmek ve damacana su gibi vaatlerini unutan İmamoğlu’nun bu adımı tartışma yarattı.

Kanserli hastanın yardımı kesildi

Hizmet araçları ile şov yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen dönemde belediyenin engelli, kanser hastası ve muhtaçlara 3 ayda bir verdiği yardımı kesti. Avcılar’da yaşayan kanser hastası K.K. AK Parti döneminde İBB’nin engelliler, yaşlılar bakıma muhtaç ve maddi durumu iyi olmayan kişilere 3 ayda bir verilen yardımı almak için kaymakamlığa gitti. 3 ayda bir 400 TL’lik yardım alan K.K. görevlinin ‘Belediye tarafından yardımınız kesildi. Ödeme yapamıyoruz” yanınıtı alınca yıkıldı. İBB’nin İmamoğlu yönetimine geçmesinin ardından ‘israf’ adı altında hizmet araçlarının çekilmesinin yanı sıra sosyal yardımlara da neşter vurduğu öğrenildi. Birçok yardıma muhtaç kişi yapılan gıda ve nakti yardımların kesilmesi durumunda mağdur oldu.  

(Akşam)

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