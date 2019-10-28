Bornova çöp sitesi

İddiaya göre, İzmir Bornova Belediyesi, olayın basına yansımasının ardından topladıkları çöpleri daha sonra düzenli şekilde toplamayınca bölgede yine çöp dağları oluştu. Biriken, etrafa saçılan ve yoğun şekilde koku yayan çöp yığınları, bölge esnafını isyan ettirdi. Ortaya çıkan görüntü kirliliğinin yanı sıra pis koku, fare ve sinekler de vatandaşı canından bezdirdi.

TÜM SİTEYİ TEHDİT EDİYOR

Çöplerin ayakkabılarda kullanılan kimyasal yanıcı maddelerden oluştuğunu, bu yüzden defalarca yangın çıktığını belirten esnaf, çöp dağlarının tüm siteyi tehdit ettiğini belirterek, CHP’li belediyeyi göreve çağırdı. Site esnafından Ömer Odabaş, ‘’Daha önce de böyle bir olay yaşandı. Belediye gelip topladı, aradan bir ay geçtikten sonra yine toplamamaya başladılar. Bize burayı gösterip 'herkes çöpünü buraya atsın' dediler. Her yer çöp yığınlarıyla doldu. Kim temizleyecek bunları. Seçimden önce belediye başkanımız ‘Her şey güzel olacak’ derken daha kötü oldu her şey” dedi.

TEMMUZ

VERGİSİNİ ALMAYI BİLİYORLAR

Başka bir esnaf olan Özcan Demirok da “Geçen belediyeden geldiler ve çöp arabalarının burada artık sokaklara girmeyeceğini söylediler. Bize bu alanı gösterip çöpleri buraya dökmemizi söylediler ama herkes bunu yapamıyor. Kapıların önüne, sokaklara bırakıyorlar. Belediyeden gelen ekipler arabalarının bozulduğunu öne sürerek sokaklara girmiyor. Her yer sinek, böcek, fare ve pislik oluyor” diye konuştu. Çöplerin döküldüğü alanın karşısında işyeri bulunan Nuri Eti ise “Belediye buradan çöp vergisi almayı biliyor. Peki çöpleri neden toplamıyor? Buraya çöp döküldüğü için her gün kavga ediyoruz. Sabah akşam çöpler yüzünden dükkanın önünü süpürüyoruz” diye konuştu.

MALTEPE'DE DE AYNI MANZARA

Maltepe Belediyesi’nin taşeron şirketi MATAŞ'ın işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yapıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlatmıştı. Eylemin 3. gününde, Maltepe’de bulunan bazı mahallelerde çöpler birikmeye başladı. Biriken çöplerden yayılan koku ve görüntü kirliliğinden rahatsız olan mahalle sakinleri, belediyeye tepki gösterdi.