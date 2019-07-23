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23 Temmuz 2019 Salı 14:48:52 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 14:51:39

Boris Johnson kimdir? İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson nereli?

İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Bu gelişmenin ardından, Boris Johnson'un kim olduğu en çok merak edilen konulardan biri oldu. Boris Johnson, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Muhafazakar parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin 77. Başbakanı oldu. Johnson yarın 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

İngiltere'de başbakan değişti. Eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Bu gelişmenin ardından, Boris Johnson'un kim olduğu en çok aratılan konular arasında yer aldı. İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu. Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in görevi bırakma kararının ardından Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda yapılan oylamalarda açık farkla ilk sırada bulunmuştu. 

Boris Johnson, seçim sonucunun açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Üç hedefleri olduğunu belirten Johnson, “Hedeflerimiz; Brexit’i gerçekleştirmek, ülkeyi birleştirmek ve (ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri) Jeremy Corbyn’i yenmektir. 31 Ekim'e kadar da AB üyeliğinden çıkmış olacağız." dedi.


İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI BORİS JOHNSON KİMDİR?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan politikacı, 19 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi. 

Ali Kemal'in ilk eşi olan İngiliz hanımından olan öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı oldu. İngiltere'nin AB'den çıkmasının ateşli savunuculuğunu yapan Boris Johnson, İngiliz Muhafazakar Parti parlamenterliği görevinde bulundu.

Boris Johnson, büyük dedesi gibi gazetecilik yaptı. 'The Spectator' dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. 1 Mayıs 2008 tarihinde Muhafazakar Parti adayı olarak Londra belediye başkanı seçildi, 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü.

Boris Johnson'un dedesi Osman, eski büyükelçi Zeki Kuneralp'ın baba bir kardeşiydi. Eski Londra Belediye Başkanı olan Boris Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'un oğlu.

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