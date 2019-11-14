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14 Kasım 2019 Perşembe 09:33:58 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 09:51:12

Bombalı saldırı için Türkiye'ye gelen kadın terörist yakalandı

Adana terör polisi, büyükşehirlerde bomba patlatarak Türkiye ekonomisini hedef almayı amaçlayan YPG'li kadın terörist ve ona yardım eden 3 kişiyi yakaladı. Kadın teröristin verdiği koordinatlarda ise Ankara Güven Park önünde patlatılan bombanın aynısından bulundu. 4 zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana terör polisi büyükşehirlerde bomba patlatarak Türkiye ekonomisini hedef almayı amaçlayan YPG'li kadın teröristi ve ona yardım eden 3 kişiyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Türkiye'de yapılacak olan bombalı eylemleri önlemek için yaptığı ortak çalışmada 2004 yılında Ankara Hacattepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde okurken bölücü terör örgütü PKK'ya katılan ve başta Kandil olmak üzere terör örgütünün birçok kampında bomba eğitimi alıp daha sonra da 'bomba eğitmeni' olan Elif K.'nin (25) Halil M. isimli Suriyeli bir terörist ile Kobani'den Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığını ve Adana'ya geleceğini öğrendi. Bunun üzerine polis ekipleri İncirlik Park Alanında önlem alarak teröristleri beklemeye başladı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan teröristler kendilerine aile süsü vererek Adana'ya kadar geldi. Ancak Adana polisi Elif K. (25) ile Halil M.'nin (26) bulunduğu aracı durdurdu. Arapça konuşan zanlılar polise Suriye kimliği verdi. Ekipler, Adana il Göç İdaresi Müdürlüğünden kontrol ettirdiği kimliğin sahte olduğunu anladı. Kimliklerin üzerine kendi fotoğraflarını yapıştırdıkları ortaya çıkan şüpheliler gözaltına alındı.

Polis, kadının Türkçe konuşmalara tepki vermesinden işi çözdü

Emniyette sorguya alınan Elif K., Türkçe bilmiyormuş gibi davranarak sürekli Arapça ve Kürtçe konuşmaya başladı. Örgüt tarafından infaz edilir korkusuyla gerçek kimliğini açıklamayan Elif K., kendisinin Suriye vatandaşı olduğunu iddia etti. Polis kadın teröristin Türkiyeli olduğunu anlayarak onun yanında sık sık Türkçe konuşarak tepkisini ölçtü. Örgüt ile ilgili konuşulan Türkçe konulara tepki veren kadın terörist sorguda itirafta bulundu. Bunun üzerine Elif K., 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıfta okurken eğitimi yarıda bırakarak PKK'ya katıldığını söyledi.

Uzaktan kumandalı ve saat ayarlı 13 farklı çeşitte bomba yapmayı bildiğini söyleyen Elif K., Türkiye'ye bombalı bir eylem yapmak için geldiğini söyledi. Sahte kimlik düzenleme, sabotaj, suikast, metropolde saldırı eğitimleri aldığını söyleyen Elif K., terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler eğiticisi olduğunu anlattı. PKK saflarında eğitim gördükten sonra YPG saflarına geçen Elif K.'nin, "PKK neyse YPG de odur" dediği öğrenildi.
Şüpheli Elif K., sorgusunda Türkiye'ye önceden sokularak bombanın malzemelerinin gizlendiği yerin koordinatlarını polise verdi. Ekipler söz konusu ildeki adrese yaptığı operasyonda kavanoz içinde 7 litre nitrometan-anilin karışımı sıvı patlayıcı ele geçirdi. Bu patlayıcının 2016 yılında Ankara'nın Güven Parkı'ndaki 34 kişinin öldüğü bombalı eylemde kullanılan patlayıcıyla aynı olduğu ortaya çıktı. Planlanan kanlı eylemin nerede yapılacağı örgüt tarafından kendi inisiyatifine bırakıldığı anlatan Elif K. keşif yaptıktan sonra en yoğun bölgede Türkiye ekonomisini zora sokmak çökertmek için büyükşehirlerin birinde bomba patlatacağını anlattı.

Üniversitede okurken terör örgütüne katılan Elif K., parmak izi bırakmamak için ehliyet dahi almadığını, bu yüzden adeta hayalet gibi olduğunu ifade etti. İtiraflarda bulunan Elif K. ile kocası görünümdeki Suriyeli Halil M., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlıları para karşılığında ülkeye kaçak yollarla soktuğu ileri sürülen H.Ç. ve O.S. de tutuklandı.

(İHA)

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