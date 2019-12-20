  • Bist 100
    111049
  • Dolar
    5,9368
  • Euro
    6,5859
  • Altın
    282,2920
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MEB açıkladı: 20 bin öğretmen alınacak! MEB açıkladı: 20 bin öğretmen alınacak!
Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı
Malezya Dışişleri Bakanı'ndan Kuala Lumpur Zirvesi'ne yönelik eleştirilere sert tepki Malezya Dışişleri Bakanı'ndan Kuala Lumpur Zirvesi'ne yönelik eleştirilere sert tepki
Ruhani, Japonya'da Abe ile bir araya geldi Ruhani, Japonya'da Abe ile bir araya geldi
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Oğlunu boğarak öldürüp, intihar girişiminde bulunmuş Oğlunu boğarak öldürüp, intihar girişiminde bulunmuş
Erzurumspor'dan Beşiktaş eşleşmesine 'üşüyen bebek' paylaşımı Erzurumspor'dan Beşiktaş eşleşmesine 'üşüyen bebek' paylaşımı
MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
Bolu Valisi'ndan açıklama: 83 attan 8'i karantinaya alındı Bolu Valisi'ndan açıklama: 83 attan 8'i karantinaya alındı
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin boğazını kesip üzerinden arabayla geçmişti! Kan donduran sözler! Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin boğazını kesip üzerinden arabayla geçmişti! Kan donduran sözler!
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğenine para cezası Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğenine para cezası
Balat'taki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi Balat'taki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi
Üç konfederasyondan 'asgari ücret' açıklaması Üç konfederasyondan 'asgari ücret' açıklaması
Ahmet Gülhan: Beni ilk keşfeden Cahide Sonku oldu Ahmet Gülhan: Beni ilk keşfeden Cahide Sonku oldu
CSO 'Yeni Yıl Konseri'nde müzik ve dans şöleni sunacak CSO 'Yeni Yıl Konseri'nde müzik ve dans şöleni sunacak
Danla Bilic Japonlara benzemek için ameliyat oldu! Danla Bilic Japonlara benzemek için ameliyat oldu!
Almanya'dan ABD'ye sert çıkış: Geri adım atmayacağız Almanya'dan ABD'ye sert çıkış: Geri adım atmayacağız
Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim
Google'a Türkiye'den sonra bir ceza da Fransa'dan Google'a Türkiye'den sonra bir ceza da Fransa'dan
Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu 6 ay sahalarda uzak kalacak Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu 6 ay sahalarda uzak kalacak
Masterchef Alican kaç yaşında? Masterchef Türkiye Alican kimdir? Masterchef Alican kaç yaşında? Masterchef Türkiye Alican kimdir?
572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi
Bursaspor'da İbrahim Üzülmez'in imza töreni yarına ertelendi Bursaspor'da İbrahim Üzülmez'in imza töreni yarına ertelendi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Aralık 2019 Cuma 16:24:00 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 16:28:06

Bolu Valisi'ndan açıklama: 83 attan 8'i karantinaya alındı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant'ta çalıştırılan 83 attan 8'inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantinaya alındığını duyurdu.

Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ta 83 atın, faytonlarda  ve bireysel gezinti amaçlı kullanıldığını, çalıştırılmaya başlamadan önce bunlara  Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ruam hastalığına karşı testler  uygulandığını söyledi.

Test yapılan ve hastalık tespit edilmeyen hayvanlarda, ruam  hastalığının daha sonra görülme olasılığı bulunduğuna işaret eden Ümit, şöyle  konuştu:

"Bu çerçevede Bakanlığın da talimatları doğrultusunda bu hadise ortaya  çıkmadan önce Abant'taki atların testleri yapıldı. Şu anda Abant'ta çalıştırılan  83 attan 8'inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı olma tehlikesi tespit  edildi. Bu atlar, şu anda karantina altında ve diğer atlardan ayrı tutuluyor. Bu  atların kanları alındı, test için Ankara'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde  gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır  ama şu anda şüpheli gibi gözüken hayvanlar, diğer atlardan ayrı şekilde  tutuluyor."

Abant'ın turist ağırlayan bir bölge olduğuna değinen Ümit, "Tatilciler  için tedirginlik duyulacak bir husus yok çünkü tedbirler alındı. Ruamın, tek  tırnaklı hayvanlarda görülen bir hastalık olduğu yetkililer tarafından  söyleniyor. Bu çerçevede gerekli tedbirler alınıyor ve alınmaya da devam  edilecek. Bu nedenle bölgeye gelecek misafirlerimizin herhangi bir endişe  duymalarına mahal yok." ifadelerini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ