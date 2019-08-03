'Bölgenin selameti için güçlü Türkiye'

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya ziyaretinin ikinci gününde, Yeşilyurt Belediyesi'nin sosyal tesislerinde partililerle buluştu. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “Ülkemiz büyük fırsatları olan aynı zamanda da önemli tehditlerle karşı karşıya bir ülke. Bölgemizin selameti, geleceği için Türkiye'nin ayakta, güçlü olması lazım. Bunun için de ihtiyacımız olan şey, birbirimize inanç, güvenme ve kardeşliğimizi çok daha güçlendirerek yolumuza devam etmemiz.” ifadelerini kullandı.

BAZILARININ İŞTAHI KABARIYOR

Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin gerçekten büyük bir potansiyeli ve imkanı var. Stratejik bir konumu var. Bu da tabiatıyla bazılarının iştahını kabartıyor. Bu bakımdan ne kadar birbirimize kenetlenir, birlikte hareket edersek çok daha güzel bir geleceği gençlerimiz ve evlatlarımız için hazırlamış oluruz.”

ÇOK GÜZEL İŞLER BAŞARDIK

“Ülkemizi bir yandan bir yana yollarla, otoyollarla, internet ağlarıyla, köprülerle donattık. Bu aslında geleceğe yönelik önemli bir adımdı” diyen Yıldırım, “Bu aslında bugünün ihtiyacı değil gelecek yılların ihtiyacı göz önüne alınarak yapılmış bir iştir. 2003'te Türkiye altyapı gelişmişliği bakımından, yollar, havaalanları, dünyanın 39. ülkesiydi. 2017 sonunda 9. sıraya yükseldik. Bugün altyapıda Avrupa'nın birçok ülkesinden, Amerika'dan daha iyi durumdayız. Nasıl oldu, gayret ettik, çalıştık, yılları boşa geçirmedik.” dedi.