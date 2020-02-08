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08 Şubat 2020 Cumartesi 12:23:21 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 13:41:04

Soylu: (Elazığ'daki deprem) Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'da valilik kriz merkezinde açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılay'a geldi." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, "Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direk AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 6,8 şiddetinde yaşanan depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durum ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "82 milyon Tük Lirası nakit yardım yapıldı." ifadelerini kullandı.

"ELAZIĞ VE MALATYA'DA 14 AĞIR HASARLI OKUL VAR"

Bakan Süleyman Soylu, "1500 aileyi sosyal tesislerde ağırlıyoruz. 5 bin aile geçici konaklama merkezlerinde barınıyor. 27 noktada Afet Koordinasyon Merkezi var. 147 nokta 62 bin kişilik yemek dağıtılmaktadır. Elazığ ve Malatya'da 14 ağır hasarlı okul var." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"KIZILAY'A HAKSIZLIK YAPILMASIN"

Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi. Kızılay'a haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değil. Kızılay bizim beslenme gurubumuzdadır. Koordinasyonu yapar ve besin çıkarır. Şu anda toplam 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları;

"YIL SONUNDA PROJELERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Elazığ'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı. Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz.

İnşallah eş zamanlı olarak hem Malatya'da hem Elazığ'da Şubat sonuna kadar temellerimizi gerçekleştireceğiz. Elazığ'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları;

"HEM ANA BORCU HEM KREDİ BORCUNU ÜSTLENİYORUZ"

Devletimiz bütün imkanlarıyla halkımızın yanında oldu. Burada genel olarak esnaflarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Esnafımıza nasıl fayda sağlayabiliriz diye düşündük. Kredi borçlarının hem ana borcunu hem kredi borcunu üstleniyoruz. Esnafımız eğer talep ederlerse 50 bin TL kredi alabilecekler.

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