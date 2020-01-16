"Bölge çatışmalara gebe olabilir"

Gazeteci-yazar Ceyhun Bozkurt, Moskova’da yapılan kritik Libya toplantısı ve Türkiye’nin terör örgütleriyle olan mücadelesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akşam Baskısı’nda Ezgi Aşık’ın konuğu olan Ceyhun Bozkurt, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de verdiği mücadelenin uzun süreceğini belirtti. Bozkurt, “Libya doğal gaz zengini bir ülke, dünyada petrol üretimi konusunda önemli bir yerdedir. Uluslararası güçler bu yüzden sahada güçlü durmak istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

“LİBYA’NIN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM”

Moskova toplantısında Libya’nın geleceği hakkında önemli görüşmeler yapıldığını söyleyen Ceyhun Bozkurt, “Hafta başında Sarrac hükümeti ve darbeci General Hafter Moskova’da görüşmeler yaptı. Aynı görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Bölgedeki tehditler hem Rusya’yı hem de Türkiye’yi etkiliyor.” şeklinde konuştu.

“BÖLGE ÇATIŞMALARA GEBE OLABİLİR”

Libya’nın uluslararası kamuoyunda uzun süre konuşulacağını belirten Bozkurt, “Hafter zaman kazanmak için ateşkesi imzalamadı. Bölge kolay bir coğrafya olmadığı için dönem dönem çatışmalara gebe olabilir. Küresel güçlerin Libya’daki mücadeleleri bugün de yarın da bitmeyecek.” ifadelerini kullandı.

“LİBYA DÜNYA PETROL ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ KONUMDA”

Doğu Akdeniz’in önemli denizlerden biri olduğunu dile getiren Ceyhun Bozkurt, “Doğu Akdeniz, dünya su alanlarının yüzde 1’ine tekâbül ediyor. Dünyada dört tane kritik mücadele denizden dönüyor. Bunların ticari, stratejik, güvenlik ve enerji boyutu var. Libya doğal gaz zengini bir ülke, dünyada petrol üretimi konusunda önemli bir yerdedir. Uluslararası güçler bu yüzden sahada güçlü durmak istiyorlar.” dedi.

“TÜRKİYE KRİPTO VE FETÖ MİLİTANLARINI TEMİZLEDİ”

Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadelesinin sert şekilde devam ettiğini belirten Bozkurt, “Türkiye 15 Temmuz saldırısından sonra içerideki kripto unsurların, FETÖ militanlarının temizlenmesinden sonra PKK ile mücadelesini daha da sertleştirdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekâtı, Irak’ın kuzeyine yaptığımız harekâtlar, Kıran operasyonları, Pençe harekâtıyla içeride ve dışarıda vurdukça örgüt etkisiz hale geldi.” diye konuştu.

“TERÖR ÖRGÜTÜ KAFASINI KALDIRAMIYOR”

Terör örgütünün psikolojik olarak kırılmalar yaşadığını söyleyen Ceyhun Bozkurt, “Terör örgütü artık eylem yapamaz halde. Sayın Bakanın (Süleyman Soylu) açıkladığı veri çok önemli, bundan 6 yıl önce 3 bin militandan bahsediyorduk, şimdi 500 tane. Onlar da kafalarını kaldıramıyorlar, kaldırsalar etkisiz hale getirileceklerini biliyorlar.” şeklinde konuştu.

5 Soru-5 Cevap

Uzun dönemdir gazetecisiniz, televizyon programlarına katılıyorsunuz, keşke dediğiniz bir açıklamanız var mı?

Aklıma gelen iki tane haberim var. Birini ben yazmıştım, diğerinin de unsurlarını bulmuştum. Bu iki haber olmasaydı diyebilirim.

Peki, gazeteci olmasaydınız, hangi mesleği icra edersiniz?

Birincisi Türk halk müziğine veya sanat müziğine yönelmek isterdim. İkincisi lisedeyken iyi bir basketbolcuydum, belki basketbola devam edebilirdim. Yazmayı çok severim, belki edebiyatçı olabilirdim.

Meslekte dönüm noktanız ne zaman oldu?

Meslekte dönem dönem eşikler oluyor. Dönüm noktam, ilk kitabımdır. Kitaplı gazeteci olmak önemli diye düşünüyorum.

Peki, yeni bir kitap gelir mi?

Yeni bir kitap yolda, Mete Yarar ile beraber yazıyoruz.

Hayatınız bir mottosu var mı?

Hiçbir şeyden kaçmam ve keşke demek istemem.