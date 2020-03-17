Boğaz'da korkutan anlar: Dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na gitmekte olan 225 metrelik TYCOON isimli Liberya bandıralı kargo gemisi İstanbul Boğazı Beykoz açıkları Karadeniz istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre motor arızası nedeniyle dümeni kitlendi. Olay yerine ihbar üzerine Kıyı Emniyeti kurtarma gemisi sevk edildi. Kurtarma gemisi eşliğinde dümeni kilitlenen kargo gemisi kıyıya çekilerek Rumeli Feneri açıklarına demir attı. Geminin arızası giderildikten sonra yoluna devam edeceği bildirildi.

(DHA)