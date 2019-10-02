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02 Ekim 2019 Çarşamba 16:49:40 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 16:54:51

Bodrum ve Marmaris'te 80 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 80 kaçak göçmen yakalandı.

Güney Ege'de dün saat 20.30 sıralarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Botu ekibi, Kargı Adası önlerinde, İstanköy Adası'na doğru ilerleyen bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta, Suriye uyruklu 6 göçmen yakalandı. Bugün saat 04.20'de ise Bodrum Görecek Adası önlerinde, yine İstanköy Adası'na doğru ilerleyen lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik botta 13'ü Filistin, 28'si Suriye olmak üzere 41 göçmen yakalandı. 28 dakika sonra saat 04.48'de de yine Bodrum Görecek Adası önlerinde Yunanistan'ın İstanköy Adası'na doğru ilerleyen bir fiber tekne daha tespit edildi. Durdurulan fiber teknede, 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Son olarak bugün saat 07.28'de, Marmaris'in Bozburun Atabol Burnu kuzeybatısında, Sömbeki Adası'na doğru ilerleyen bir lastik bot durduruldu. Yapılan kontrolde 20'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 23 göçmen yakalandı. Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yakalanarak kıyıya getirilen 80 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA

 

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